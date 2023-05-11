台南女童遭撞死 交通部推「行人專用時相」是什麼？優缺點一次看

行人專用時相（又稱為行人保護時相或全向十字路口）是一種為了保護行人的安全，在交叉路口設置的行人穿越號誌系統。號誌會將所有車道號誌顯示為紅燈，讓車流暫停以使行人能在這段期間內以各種方向穿越路口（可以任何方向穿越）。

行人專用時相人車免爭道！路人免等待兩次號誌可斜角穿越

一般的路口行人號誌和車行號誌會同時變換，因此在穿越道上的行人和同方向的右轉車輛會互相爭道，若有不慎可能會造成意外。在實施行人專用時相的路口，行人可以擁有交叉口的完全路權，不需要與任何轉向車輛爭道。對於駕駛來說，在綠燈時可順暢的轉彎，不用擔心突然衝出的行人，轉彎專用車道的車流也會變得順暢。

此外，若行人要到路口的斜對向，平常需要穿越道路兩次。但在實施行人專用時相的路口，行人可以直接斜角穿越，不須等待兩次號誌。

但有部份交通方面的學者認為，行人專用時相可能會造成交通阻塞，因為多了行人專用的時間秒數，車輛等紅燈的時間會變久，容易造成後方車輛的堵塞。

知名行人專用時相路口在哪？東京澀谷站前交叉口

行人專用時相大多是設置在交通繁忙、行人眾多的路口。在1940年代晚期，加拿大的溫哥華和美國的堪薩斯城率先開始在路口實施行人專用時相。之後其他各大城市相繼開始效仿，包括紐約、香港、蒙特婁、台北以及被稱為世界最繁忙的十字路口東京澀谷站前交叉口。