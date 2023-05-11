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生育津貼不重要 應設公托、彈性育嬰假

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

生育不需要發津貼，應設立彈性育嬰假與擴增公托最重要！」托育政策催生聯盟11日召開記者會，提出2024年生育政策建言，呼籲候選人生育政策要重視性別平等、擴增公托與彈性育嬰假。專家表示，台灣女性勞參率低、生育率低，但國外卻是雙高，應該讓男女平等負擔照護責任，才能減緩少子化危機。

推性平勞動政策

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，若台灣的生育率持續降低，到2070年我國人口將僅剩1500萬，老年人口增加3倍，青壯人口負擔非常重，未來4年將會是台灣生育政策改革關鍵，聯盟將提出生育政策建言，盼各政黨未來總統候選人重視。

劉毓秀說，政策建議主要分為3分面：性別平等勞動政策、擴增公托並廢除準公托，還有彈性育嬰假。台灣勞工陣線研究員張烽益直言，政府在選前想要發現金討好民眾，但相關預算不如拿去推動更平等的性別政策，他認為去年政府讓夫妻可同時申請育嬰留職津貼是好的開始，但還要更重視勞工需求，不要偏袒企業。

應設彈性育嬰假

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉也說，台灣有簽定《消除對婦女一切形式歧視公約》，但去年底國際專家審查台灣遵守公約的狀況，就直言台灣父親請育嬰假的比例太低，因為台灣的育嬰假只能以「月」來請，但在業界請長假通常都會被黑掉，因此長假都是婦女請，使婦女勞參率降低，反而無助提升生育率。

「發津貼對提升生育率沒有幫助！」覃玉蓉直言，台灣生育政策主力還是發津貼，但在高工時的環境下，女性還是容易退出職場，而未生育的女性就會評估生小孩是否為職涯優先選項，應該讓男女更平等的承擔育嬰責任，例如增加父親的產前照護假天數，還有以「日」與「小時」為單位的彈性育嬰假。

擴增公托為正解

聯盟發言人黃喬鈴表示，國際趨勢是公托解決生育危機，台灣準公托是仿效韓國經驗，但韓國實施這麼久生育率遲未改善，且準公托也有多收費、虐童與老師勞動品質不佳等問題，政府應該將預算著重在擴編公托人力與規模，使公托不用抽籤，並廢除準公托，才能減輕女性照護負擔。

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