屢傳醫護遭毆 國民黨團擬修醫療法提高罰則

512為國際護理師節，台北市三總卻再度發生醫療暴力事件，一名顏姓醫師遭男子毆打，事件經過被一旁的護理師錄下。國民黨立法院黨團今（11）舉行記者會，譴責醫療暴力，並表示國民黨將提《醫療法》修法，要提高對醫療人員施暴的相關罰則以及刑責，杜絕醫療暴力。

國民黨立院黨團書記長謝衣鳳說，國民黨團提《醫療法》修法，會將行政罰鍰提高為5萬元以上、30萬元以下罰金；加害醫療機構工作人員生命、身體者罰責提高為6個月以上、5年以下有期徒刑、拘役或新台幣5萬元以上、50萬元以下罰金；對於醫療機構工作人員或緊急醫療救護人員強暴、脅迫、恐嚇者，刑期提高至5年以下有期徒刑，得併科5萬元以上、50萬元以下罰金。

謝衣鳳表示，台灣有36萬人擁有護理師執照，實際投入護理師職場不到20萬人，全球護病比是1比7.7，台灣是1比8.6。台灣面臨護理師短缺的問題，將會比醫師四大皆空更嚴重，日本、美國等護理師薪資比台灣高，以比台灣高3至4倍的薪資，挖台灣的護理師，到底政府部門怎麼面對？

國民黨立委溫玉霞說，現行醫療法太輕，法規裡沒有嚇阻施暴的特別條文，每次施暴也都是媒體報導一下就不了了之。暴力事件沒有下降還一直往上升，偵查終結，違反醫療法的起訴率也在下降。

溫玉霞表示，防疫津貼、染疫補償金、三班護病比等都跳票，疫情已經結束了，卻還沒領到應有的津貼，衛福部長薛瑞元說今年底一定要發，但薪水每月1日就到帳，為何津貼要等到年底到帳？此外，三班護病比也嚴重超標，如果不調整護病比，如何終結血汗護理的惡名？

國民黨立委洪孟楷指出，根據衛福部提供的資料，他們承諾在今年6月30日前，防疫津貼全數發出，今日也會開說明會，召集各醫院，討論縮短津貼核付作業期程，他呼籲衛福部說到做到，再次強調「醫療暴力零容忍」。

國民黨團總召曾銘宗表示，現行法規嚴重不足，難怪很多人根本不怕，因為罰則太輕，所以國民黨提出醫療法修法草案，希望民進黨支持，嚇阻醫療暴力。國內由於低薪的情況，導致國內很多護理師被挖角到國外，例如台北市（護理師）一年薪資69萬、新北市（護理師）64.5萬，工時長還要分三班制，目前缺額台北缺1504人，新北缺1207人，衛福部必須拿出具體辦法，調整相關薪資，維護護理師相關權益。