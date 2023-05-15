回歸日常生活仍要做好「隱形防護」！《蜘蛛人：穿越新宇宙》聯名發泡錠幫助鞏固健康防護網

「能力越大，責任越大！」漫威英雄蜘蛛人擁有不同凡響的能力，以社區英雄的身分默默守護著世界，有他在就好安心；現在，蜘蛛人也可以深入你的世界，守護你的日常生活！超人氣動畫片的最新續集《蜘蛛人：穿越新宇宙》即將於6月21日上映，粉絲迫不及待想看看蜘蛛人世界的內戰一觸即發，Airborne愛維寶維生素ACE+人參+紫錐菊發泡錠也響應電影上映，推出限量蜘蛛人聯名包裝，跟著蜘蛛人一起守護每一天，幫助健康維持，鞏固健康防護網！

跟著蜘蛛人鞏固健康防護網！Airborne愛維寶發泡錠推出限量蜘蛛人聯名包裝。 圖／索尼影業 提供

美國銷售第一發泡錠，幫助維持「隱形防護」！

現在生活逐漸回歸日常，但無論搭乘在捷運公車上，或是馬路街頭上，民眾多半還是戴著口罩，希望藉此維持身體健康狀態。

但是當炎夏到來，氣溫越來越高時，預計會有很多人選擇脫下悶熱的口罩，與外界空氣直球對決時，這時候，記得要做好自身保養，維持健康狀態，支持「隱形防護」，為身體儲備好能量。

美國銷售第一發泡錠「愛維寶」攜手「蜘蛛人」，推出限量聯名包裝，幫助健康維持，做好「隱形防護」。 圖／Airborne愛維寶 提供

Airborne愛維寶是美國銷售第一發泡錠品牌(註1)，能幫助調節身理機能，是健康的第一道防線！1錠含有高單位維他命C，相當於28顆檸檬所含的維他命C(註2)，還有幫助維持健康防護的維生素、礦物質及草本萃取物(紫錐菊、人參)等10大關鍵成分，幫助身體支持天然保護網。香橙口味，順口好喝，一天一錠，維持每日健康。

維持健康的防護力，加上限量蜘蛛人聯名包裝，滿足粉絲們的滿腔熱血，放在包包裡絕對不會忘記喝，擺在辦公桌上讓人心情大好，送給朋友心意十足，讓我們雖然不是超級英雄，也能和蜘蛛人一樣保護自己、關心身邊的人！

2023/5/10-6/20滿額抽《蜘蛛人：穿越新宇宙》電影票！ 圖／索尼影業 提供

現在買愛維寶，抽《蜘蛛人：穿越新宇宙》限定場次電影票

喝愛維寶，看蜘蛛人！2023年5月10日至6月20日，凡購買兩件愛維寶維生素ACE+人參+紫錐菊發泡錠(10入)，上網登錄發票即可抽《蜘蛛人：穿越新宇宙》指定場次電影票2張 (共抽出100名)，讓愛維寶幫助你打造健康防護力，和蜘蛛人一起盪出新高度！發票登錄方式及詳細活動辦法請參考活動網頁 。

5月各大通路上架，蜘蛛人鐵粉必收！

在酷炫的多元宇宙，迎向危機四伏的挑戰，對抗強大的未知反派，這是蜘蛛的冒險旅程，而我們每一天的生活中也充斥著各種挑戰，需要持續保養身體來維持健康。愛維寶限量蜘蛛人聯名包裝自5月起陸續於各大通路上架，包括屈臣氏、康是美以及各大連鎖藥局都買得到。詳細資訊請參考愛維寶官方粉絲專頁https://www.facebook.com/airbornetaiwan。

(註1) 根據尼爾森市調公司於美國2021年4月回推過去一年內對此一品類所做的零售調查資料

(註2)每顆檸檬含31.3mg維生素C。資料來源：衛生福利部食品藥物管理署 食品營養成分資料庫。