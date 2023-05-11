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典型梅雨鋒何時成形？ 專家曝1跡象「今年第一次」
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，西南季風入南海。典型梅雨鋒的成形可能還沒有那麼快，後續再繼續觀察。
他表示，目前在孟加拉灣南部的熱帶氣旋正逐漸發展，預估14-15日間將北上侵襲孟加拉東部到緬甸西北部一帶，預報強度甚強，可能給當地帶來不小災害。
吳聖宇說，隨著它的北上，相關的低壓環流也將帶動西南季風在15日左右正式進入南海，應該是今年第一次，象徵著往今年梅雨的環境又更近了一步。
不過，吳聖宇說，目前的預報看起來西南季風進入南海後強度並不強，中層的太平洋高壓也還沒有打算要完全的向東退出南海，甚至有持續盤據在南海的預測，因此暫時還沒有看到西南季風跟鋒面之間有很好的配合的預報情況。典型梅雨鋒的成形可能還沒有那麼快，後續再繼續觀察。
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