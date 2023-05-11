墾丁珊瑚釋精卵大噴發 海底美如星空讓人迷醉

墾丁海域的珊瑚每年約在媽祖生（農曆3月23日）前後夜晚集體同步釋放精卵束，墾管處在核3廠出水口和眺石海洋資源保護區2處海域，監測記錄珊瑚繁殖狀況，這兩天觀察到數十種珊瑚精卵在海底噴發交會，美如萝幻般的海底星空，魔幻且充滿生命力的海洋又就像夏夜的嘉年華，潛水店特別安排夜潛行程，帶潛客見證海洋生命的奇蹟。

墾管處副處長許書國說，以往墾丁珊瑚在農曆媽祖生前後會有大規模同步產卵現象，這與潮汐、海溫及月光等因素有關，今年適逢農曆閏2月，且在氣候變遷與環境多變的考量下，墾管處與國立海生館規畫4場次的珊瑚產卵直播，其中4月因海溫尚低及其他因素，未見大爆發，僅有零星產卵，預期5月有機會見到珊瑚大規模同步產卵盛況。

他說，前兩天晚上8至9時，各地均觀察到不同珊瑚精卵在海底噴發交會，海底盡是在海中緩緩漂浮的精、卵和精卵束，宛如滿天星斗又如海中飄雪， 為讓民眾能透過影像瞭解珊瑚生態，也希望減少人為過度干擾珊瑚產卵，過度強光會影響珊瑚產卵，且不熟悉環境也可能會對現場造成破壞等諸多因素考量，墾管處與海生館合作5月加辦2場次直播，分別將在5月12及13日的晚上9 時到9時30分，於墾管處和海生館臉書平台直播。