三總醫遭患者家屬毆打 台大醫自曝「曾差點被敲頭」：認真想學防身術了

內湖三軍總醫院一名醫師因拒絕開立巴氏量表，被病患家屬揮拳怒罵，引起不少討論。台大婦產科醫師施景中分享，自己也曾差點被患者家屬敲頭的經歷，直呼「我也認真想去學防身術了」。

台大婦產科醫師施景中在臉書發文，他看到三總醫師因拒開不實診斷證明而被毆打的影片，診斷書的糾紛在他的門診偶爾會碰到，除了希望寫一些不存在的理由以方便申請保險理賠外，另外就是希望醫師可以通融、幫忙開診斷書讓患者在家裡休養。

施景中醫師也想起曾經也差點被打，一名孕婦看時間剖腹、選時間選在他最忙的門診時間刻，因此被他拒絕，沒想到他撇見一旁的先生生氣地大聲說話、握緊拳頭、青筋暴露，站在他旁邊，好險他警覺地趕快站起來，才沒有被家屬敲頭，他也表示一個敬愛的老師，以前真的在門診被病人巴過頭。

大約20年前北部一家醫學中心的婦產科主任，幫病人開完刀後，病人認為症狀沒有改善，結果患者和她女兒一起到門診，趁不注意時，用預藏的刀子刺向這位教授的肚子，當時那年代手機很大支，再加上這位教授可能救了很多人，老天垂憐，刀子剛好刺到醫師服裡的大手機，教授才幸運逃過一劫，隔壁診間的醫師聽到吵架聲，趕緊過來幫忙壓制住病人，並奪下對方的刀子，後來這位年輕醫師被醫院放榮譽假，現在也是一位人人敬愛的大醫師。

最後，施景中醫師表示，認真想去學防身術了，「醫院以前還真的開過防身術課程」。

網友紛紛表示，「以後變成醫師棒球隊，診間都要準備球棒，可能不是太誇張的事」、「贊成醫師好好保護自己，感覺這樣是要每個醫師都需要一個保鑣了」、「隨身攜帶辣椒水噴霧」、「傻傻的家屬，剖腹就是要選麻醉師跟醫生都有空，才是好時辰」、「醫師也是高風險工作，真的學些防身術也好」、「今天我也看到那位醫師被暴力毆打的影片了，真的不可以姑息，而且要重判，否則醫護人員除了要救人之外，還隨時曝露在風險之中」、「醫生真是高風險行業，怕被打又怕被告」、「醫師以後胸前背平板電腦好了，至少能擋一下」。