桃園5月15、16日將大停水 楊梅可取水點一次看

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園楊梅可飲用取水處共8處，不可飲用的取水井及取水處則有45處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

除楊梅永平及永寧里將從5月15日凌晨12時至16日下午3時止，停水時間共39小時，其餘39里自5月15日凌晨12時至16日上午7時停水，共31小時。

其中楊梅共有8個可飲用水取水點，分別為頭重溪柚子公園、頭重溪公園、中山親水公園、三湖市民活動中心、台水二區處楊梅服務所、員本市民活動中心、雙榮兒童公園及楊梅校前路389號對面。

市府234處非飲用水供水站及32口水井，地圖點位