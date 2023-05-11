快訊

7寶媽揹1歲嬰滑雪惹眾怒 「Snowin 滑雪學校」發聲道歉

研究顯示喝這種茶確實能防癌！尤其對乳癌、攝護腺癌最顯著

軌道有異仍撞上！中捷致命13秒 隨車人員啟動緊急裝置來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園5月15、16日將大停水 楊梅可取水點一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園楊梅可飲用取水處共8處。圖／翻攝自台水二區處網站
台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園楊梅可飲用取水處共8處。圖／翻攝自台水二區處網站

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園楊梅可飲用取水處共8處，不可飲用的取水井及取水處則有45處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

除楊梅永平及永寧里將從5月15日凌晨12時至16日下午3時止，停水時間共39小時，其餘39里自5月15日凌晨12時至16日上午7時停水，共31小時。

其中楊梅共有8個可飲用水取水點，分別為頭重溪柚子公園、頭重溪公園、中山親水公園、三湖市民活動中心、台水二區處楊梅服務所、員本市民活動中心、雙榮兒童公園及楊梅校前路389號對面。

市府234處非飲用水供水站及32口水井，地圖點位

停水 桃園

延伸閱讀

直飛海島度假天堂 台灣虎航今首航桃園-普吉島航線

全桃園下周將大停水39小時 374個臨時供水站地點曝光

桃園15、16日41.3萬戶大停水39小時 關鍵竟是這個原因

注意！竹縣4鄉鎮 5月15起區域停水39小時 影響6.1萬戶

相關新聞

行人地獄全台家長心慌 醫建議6歲以下小小孩抱著過馬路

台南市「行人地獄」女童車禍死亡新聞，讓不少家長人心惶惶。兒童感染科醫師顏俊宇在臉書「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫...

進口雞蛋大量來台+買氣低迷 零售箱蛋價格明顯回跌

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3109萬隻，比上周略減1萬隻。雞蛋日產量為11萬3000箱（每箱200顆），...

周日母親節雷雨攪局 吳聖宇：典型梅雨鋒要等到5月下旬

受到大陸華南有些雲層東移的影響，今晨天空中的雲量變多了，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，這些雲層發展的並不好，靠近台灣的...

新北桃園上空出現「怠速流星」？ 鄭明典：最可能是太空垃圾

新北、桃園一帶昨晚有不少民眾目睹天空出現移動緩慢的「流星」，拍下影片，在中央氣象局長鄭明典臉書發問。對此，鄭明典表示，昨...

誘導頭頸癌細胞「鐵凋亡」 免疫療法可望獲加乘效果

國立陽明交通大學今天（5/10）表示，臨床醫學研究所教授楊慕華研究團隊發現，誘導頭頸癌細胞「鐵凋亡」（ferroptos...

三總醫遭患者家屬毆打 台大醫自曝「曾差點被敲頭」：認真想學防身術了

內湖三軍總醫院一名醫師因拒絕開立巴氏量表，被病患家屬揮拳怒罵，引起不少討論。台大婦產科醫師施景中分享，自己也曾差點被患者家屬敲頭的經歷，直呼「我也認真想去學防身術了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦