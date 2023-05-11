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進口雞蛋大量來台+買氣低迷 零售箱蛋價格明顯回跌

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
超市賣場的洗選蛋也因為有進口雞蛋的加入，較前陣子容易買到，本周洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量4491萬顆，比上周增加81萬顆；洗選噴印的數量2005萬顆，也比上周增加42萬顆。圖／取自農委會官網
超市賣場的洗選蛋也因為有進口雞蛋的加入，較前陣子容易買到，本周洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量4491萬顆，比上周增加81萬顆；洗選噴印的數量2005萬顆，也比上周增加42萬顆。圖／取自農委會官網

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3109萬隻，比上周略減1萬隻。雞蛋日產量為11萬3000箱（每箱200顆），和上周相比產量持平。國內需求量每日需12萬4000箱，產量仍不足；不過，因進口雞蛋大量來台，加上買氣低迷，零售箱蛋價格已回跌至每台斤60元上下。

超市賣場的洗選蛋也因為有進口雞蛋的加入，較前陣子容易買到。本周洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量4491萬顆，比上周增加81萬顆。洗選噴印的數量2005萬顆，也比上周增加42萬顆。超市盒裝洗選蛋國產、進口都有，業界評估，增加的量主力仍是進口雞蛋多。

「市場不好賣」是蛋商蛋農共同的心聲。由於售價不高，加上進口雞蛋多，也降低部分雞場復養進雞的意願，持觀望態度。

行政院主計總處日前才剛公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35%，連續21個月超過2%通膨警戒線，其中17項重要民生物資CPI年增率衝破7%、漲至7.35%。民眾覺得生活壓力沉重，主要外食漲勢明顯，包括雞蛋、豬肉與雞肉等民生物資價格飆升，豬肉價格年增率12.51%，漲幅創八年最高；雞肉價格年增7.94%，是105個月新高，通膨有感。

主計總處認證的豬肉、雞肉、雞蛋等民生物資價格高漲，除了通膨以外，也來自國內生產的不穩定及缺乏，但昨日經濟委員會中，綠委認為雞肉、豬肉、雞蛋問題，在選舉年中會是「認知作戰」。

農委會主委陳吉仲昨表示，農委會盤點農產品，分為高風險、中度風險、低風險，會確保到年底，甚至到明年的農產品供應，雞蛋現在國內產能迅速恢復，但仍與國內需求有差距，現在都用進口彌補，上個月進口3000多萬顆，箱蛋黑市價格大幅下降，每箱（約200顆）價格有的售價已到1100元以下，本月進口雞蛋會超過6000萬顆，且正在建議雞蛋滾動倉儲，維持量價。

陳吉仲說，現在玉米期貨價格下跌，他認為飼料成本會逐漸反映，農民生產成本降低，豬肉、雞蛋的價格會逐步反映。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3109萬隻，比上周略減1萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，和上周相比產量持平；國內需求量每日需12萬4000箱，產量仍不足。圖／取自農委會官網
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3109萬隻，比上周略減1萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，和上周相比產量持平；國內需求量每日需12萬4000箱，產量仍不足。圖／取自農委會官網
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3109萬隻，比上周略減1萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，和上周相比產量持平；國內需求量每日需12萬4000箱，產量仍不足。圖／取自農委會官網
根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3109萬隻，比上周略減1萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，和上周相比產量持平；國內需求量每日需12萬4000箱，產量仍不足。圖／取自農委會官網

雞蛋 豬肉 通膨

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