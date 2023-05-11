今年春季特別乾旱 氣象局：降雨日數為72年來同期最少

４月下旬受鋒面及華南雲雨區東移影響，中部以北有明顯降雨，其餘時間降雨少。春季雨量、雨日 都少。「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專發布「2023年4月及春季台灣雨量重點回顧」，今年春季累積雨量為1951年以來同期第5少，而降雨日數為1951年以來同期最少。

「2023年4月及春季台灣雨量重點回顧」，累積雨量部分，氣象局說，今年4月平均78.2毫米，而氣候平均值（中位數）97.3毫米。台東站累積雨量僅13毫米，為該站同期第2少。

氣象局說，今年春季累積雨量平均162.8毫米，相較氣候平均值（中位數）282.8毫米，為1951年以來同期第5少。玉山、台南、花蓮、台東、大武、恆春及東吉島站累積雨量，均分別為該站同期前3少。

降雨日數部分，氣象局表示，今年4月平均8天，相較氣候平均值11.9天；為1951年以來同期第2少。大武站降雨日數為5天，為該站同期第2少。今年春季平均21天，而氣候平均值34.9天；為1951年以來同期最少。