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今年春季特別乾旱 氣象局：降雨日數為72年來同期最少
４月下旬受鋒面及華南雲雨區東移影響，中部以北有明顯降雨，其餘時間降雨少。春季雨量、雨日 都少。「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專發布「2023年4月及春季台灣雨量重點回顧」，今年春季累積雨量為1951年以來同期第5少，而降雨日數為1951年以來同期最少。
「2023年4月及春季台灣雨量重點回顧」，累積雨量部分，氣象局說，今年4月平均78.2毫米，而氣候平均值（中位數）97.3毫米。台東站累積雨量僅13毫米，為該站同期第2少。
氣象局說，今年春季累積雨量平均162.8毫米，相較氣候平均值（中位數）282.8毫米，為1951年以來同期第5少。玉山、台南、花蓮、台東、大武、恆春及東吉島站累積雨量，均分別為該站同期前3少。
降雨日數部分，氣象局表示，今年4月平均8天，相較氣候平均值11.9天；為1951年以來同期第2少。大武站降雨日數為5天，為該站同期第2少。今年春季平均21天，而氣候平均值34.9天；為1951年以來同期最少。
氣象局表示，宜蘭、淡水、台北、新竹、台中、日月潭、阿里山、台南、花蓮、台東、大武、恆春及東吉島站降雨日數，均分別為該站同期前3少。目前雖時序進入梅雨季，西南部旱象尚未緩解，仍請務必節約用水。
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