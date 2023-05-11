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未來1周兩波鋒面 賈新興：母親節全台降雨 高屏有較大雨勢

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
周日母親節至下周一清晨，及下周四，台灣受鋒面影響。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
周日母親節至下周一清晨，及下周四，台灣受鋒面影響。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

梅雨季第二波鋒面預期周日母親節報到，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周日母親節至下周一清晨，及下周四，台灣受鋒面影響。

今天持續晴朗炎熱天氣。賈新興說，明天午後山區零星短暫陣雨，周六午後嘉義以北山區及宜花東山區有局部短暫雨。

他表示，周日至下周一清晨受鋒面影響各地有雨，高屏有較大雨勢，下周一午後花東有局部短暫雨。下周二清晨宜花沿海有局部短暫雨，午後花東及南投以南山區有局部短暫陣雨。下周三午後台南以北有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周四鋒面影響，西半部有雨、宜花東有局部短暫雨。下周五午後台中以北山區及宜花東有局部短暫陣雨。下周六北部山區、宜蘭山區及南投有局部短暫陣雨。請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

周日至下周一清晨受鋒面影響各地有雨，高屏有較大雨勢，下周一午後花東有局部短暫雨。本報資料照片
周日至下周一清晨受鋒面影響各地有雨，高屏有較大雨勢，下周一午後花東有局部短暫雨。本報資料照片
周日至下周一清晨受鋒面影響各地有雨，高屏有較大雨勢，下周一午後花東有局部短暫雨。本報資料照片
周日至下周一清晨受鋒面影響各地有雨，高屏有較大雨勢，下周一午後花東有局部短暫雨。本報資料照片

南投 母親節

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