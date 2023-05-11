新北桃園上空出現「怠速流星」？ 鄭明典：最可能是太空垃圾

新北、桃園一帶昨晚有不少民眾目睹天空出現移動緩慢的「流星」，拍下影片，在中央氣象局長鄭明典臉書發問。對此，鄭明典表示，昨天最可能是太空垃圾掉落，可見的範圍很廣，表示這個物體高度很高。

網友「Tony Tsai」拍下直擊影片，他表示，昨晚7時32分，他在迴龍捷運站看到天空有一個亮點在移動，「還以為有人在玩空拍機」，結果看到有條尾巴，但是空拍機沒有尾巴煙，好奇是流星或隕石，但移動速度太慢了，且不會這麼久，「飛機？也不會這麼快，矇了」。