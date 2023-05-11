聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北桃園上空出現「怠速流星」？ 鄭明典：最可能是太空垃圾
新北、桃園一帶昨晚有不少民眾目睹天空出現移動緩慢的「流星」，拍下影片，在中央氣象局長鄭明典臉書發問。對此，鄭明典表示，昨天最可能是太空垃圾掉落，可見的範圍很廣，表示這個物體高度很高。
網友「Tony Tsai」拍下直擊影片，他表示，昨晚7時32分，他在迴龍捷運站看到天空有一個亮點在移動，「還以為有人在玩空拍機」，結果看到有條尾巴，但是空拍機沒有尾巴煙，好奇是流星或隕石，但移動速度太慢了，且不會這麼久，「飛機？也不會這麼快，矇了」。
有網友表示，5月10日同時段在桃園市桃園區三民路和自強路口，他也有看到。另名網友指，日本的電視新聞報導沖繩也有人目擊，疑似火箭殘骸垃圾，「馬祖、新竹、沖繩都有」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言