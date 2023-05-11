新馬辣「肉盤＋百種食材吃到飽」594元起！1人也能開鍋

看準現代人飲食習慣的變化，「新馬辣」宜蘭羅東店首度打造長達4.3公尺的冰溫水霧自助吧，提供近百種的生鮮蔬果、火鍋料、甜點水果，通通採無限量供應。即日起更新推出「單人方案」與「雙人套餐」，一個人就能開鍋吃到飽，最低594元起。

主打麻辣鍋物吃到飽的「新馬辣」，過去採用以點菜系統點餐後，由服務人員送食材至桌邊的型態。本次於宜蘭羅東店所設置的冰溫水霧自助吧，全長達4.3公尺，擺放有多種生鮮蔬果、手工火鍋丸餃、時令鮮果等內容，加上還有甜點蛋糕、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋，以及多種飲品，通通採無限量供應，方便民眾自行取用。本次還將熟食區新增期間限定「壽喜燒豚丼」，帶來甜鹹交錯的滋味。

另外店內也於週一至週五，不限午晚餐時段推出全新「單人自選方案」，可享經典湯頭7選2，包括有經典麻辣鍋、蔬菜精力鍋、港式花雕雞、膠原蛋白鍋、東北酸菜鍋、卜卜蜆雞腿鍋、起司牛奶鍋（需加價50元）等選擇；還有美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛五花、A級松阪豬、台灣CAS精選豬嫩腿等肉品4選1（每份150公克），並且搭配港式花雕雞腿肉、台灣CAS鮮嫩雞腿肉2款雞肉，以及自助吧無限享用，每人午餐598元、晚餐698元，單人即可開鍋。