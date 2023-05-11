醫薩刀治巴金森症 改善藥物引起異動症狀

巴金森症患者常因藥物治療引起「異動症」，也就是肢體會不自主的扭動，對患者生活造成很多困擾。最新人體試驗研究證實，利用「醫薩刀」（聚焦超音波）施行蒼白球燒灼手術治療後，可大幅改善患者因藥物產生的異動症狀。此項研究發表於今年二月份新英格蘭雜誌（NEJM）。

彰濱秀傳醫院與國際多個醫療中心合作，在2020年以雙盲的人體試驗進行單邊無創蒼白球燒灼手術，針對大腦負責運動訊號的目標點進行治療。人體試驗結果顯示，在納入治療的94位患者（巴金森症嚴重度第2.5期以前的50、60歲患者）中，於一年期的追蹤中，高達七成患者對此項治療達到顯著改善症狀的效果；在巴金森評估量表（MDS-UPDRS III 及UDysRS）上達到統計意義上的顯著效果。

此外，對於患者最關心的併發症，研究也發現部分接受治療患者的症狀，如頭暈、步態不穩、視野受損等，幾乎在治療一周後，組織消腫時可以恢復。

巴金森症目前雖然仍是無法治癒的疾病，但是對於藥物有明顯效果的患者，可藉由深部腦刺激（DBS）或是高頻熱凝療法（RF）輔助改善因藥物產生的副作用，或是因藥效間隔縮短而無法負荷的情況。而醫薩刀為無創手術方式，可避免開顱手術產生腦出血的風險或是因植入電極引起感染的併發症。

以往巴金森症患者最常見的動作障礙困擾，除了異動症外，還有肢體僵硬、動作緩慢、起始動作困難、平衡感降低、無法跨大步走路等；非動作障礙則常見如疼痛、憂鬱、食欲不振或腸胃道功能不佳等。這與腦內多巴胺分泌及複雜的神經網路調節有關。

深部腦刺激手術晶片植入及高頻熱凝療法的探針，如果要針對多個腦內的標的進行電極植入或燒灼，勢必增加手術引起的風險。而醫薩刀（聚焦超音波）的好處，是不需開顱的手術，在磁核共振影像導引下，針對多個不同目標分階段進行治療，同時也提供了即時回饋的參考，方法相對比較安全。

醫薩刀（聚焦超音波）引進台灣約5年，目前全台共有五個治療中心，分別為彰濱秀傳、台大、台北榮總、北醫大附醫及中國醫藥大學附醫等，依照各個醫院不同專長領域進行研究。