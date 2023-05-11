健康主題館／吃飯喝水頻嗆咳 7招改善吞嚥困難

● 65歲以上長者，每10人有一人輕度吞嚥障礙 ● 退化造成吞嚥困難，8成可透過復健改善

常見吞嚥困難狀況 資料來源／王麗雅、李佳融

高齡長者常因老化而有吞嚥困難問題，老是在吃飯時、喝水時發生嗆咳，尤其嗆咳頻繁，易引發吸入性肺炎而致命。專家建議，若發現長者出現吞嚥障礙，應盡快至復健科、耳鼻喉科就診，平時注意用餐姿勢，餐前可透過吞嚥健康操放鬆，遠離吸入性肺炎危機。

一名80多歲老先生，長年飽受吞嚥困難影響，進食、喝水都容易嗆咳，數次發生吸入性肺炎，也因為老化關係，聲帶萎縮嚴重、關不緊，導致講話聲音沙啞，增加嗆咳頻率，近2年都裝鼻胃管以灌食維生。至耳鼻喉科經手術改善聲帶問題，搭配後續復健，才順利拔除鼻胃管。老先生一度感動落淚，不僅恢復正常外觀，也終於能正常進食，吃到最愛的香蕉。

食物進氣管 易吸入性肺炎

新光醫院耳鼻喉科主治醫師李佳融表示，高齡長者大多因為老化，神經感覺變遲鈍，咀嚼、吞嚥能力下降，尤其吞嚥需搭配肌肉與神經功能，因此肌少症長輩吞嚥反射能力降低，也會造成吞嚥障礙，使進食速度變慢，常將食物含嘴裡不吞下，若嗆到無法快速將食物咳出，液體流入氣管就會變成吸入性肺炎；而聲帶萎縮、關不緊等結構性因素，也會導致吞嚥困難。

語言治療師王麗雅指出，吞嚥障礙定義，是從準備吞嚥、感覺、動作及反應等所有動作，包括口腔準備期、口腔期、咽部期、食道期等，正常者吞口水只需一秒，其中一階段受阻，就可能是吞嚥困難。

短期內體重下降 警訊之一

王麗雅表示，如果長者在短時間內體重下降、吞東西變得費力、覺得喉嚨有異物感等，都是吞嚥困難警訊之一。部分長者雖然可以正常吃便當，但無法正常「吃藥」，因為藥物是固體、水為液體，吞嚥困難長者要同時處理固體、液體很困難，家屬亦可從「吃藥」面向觀察，提早發現長者初期吞嚥困難問題。

根據統計，65歲以上長者每10人就有一人輕度吞嚥障礙，李佳融提醒，現代社會有許多獨居長者，小孩不在身旁觀察長者異狀，必須更加注意，一旦發生吞嚥困難、吸入性肺炎，恐會導致肺部纖維化，後續再度嗆咳、住院頻率都會增加。在排除食道、上呼吸道腫瘤問題後，可透過日常生活飲食習慣改善。

復健、手術 延緩退化速度

若長輩吃飯超過1小時、食物含嘴裡不吞、不想吃東西，或患巴金森症、失智症等，都容易出現吞嚥障礙。李佳融說，可透過復健、手術延緩退化速度，降低吸入性肺炎機率；若屬於結構性問題患者，例如聲帶萎縮，需評估透過手術改善；僅單純退化造成吞嚥困難的長者，據統計，8成可透過復健改善。