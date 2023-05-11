擺脫行人地獄／公布高風險駕駛姓名？ 議員批民粹

台南市三歲余姓女童走斑馬線被車撞死、母親重傷住院，余父昨說，希望女兒的犧牲、妻子的傷痛，能喚起大家重視行人安全；哪怕是多挽回一條生命，多減少一件車禍，妻兒的痛才有代價，希望女兒是最後一個受害者。

余父說，妻子肝臟破裂，肋骨斷裂、骨盆破裂，得動手術開刀，痛得無法翻身。醫護人員擔心讓她知道女兒已過世，情緒起伏太大會影響傷勢，建議先不讓她知道女兒的事。妻子問女兒在哪，現在還騙她在別家醫院治療。余父還說，肇事孕婦只有前天上午和他通電話，可能因為輿論壓力太大不敢出面。

至於台南市長黃偉哲事發後指肇事源自不良駕駛習慣，將研擬針對高風險駕駛比照酒駕公布姓名照片。但台南市議員李宗霖批評，交通工程、教育、執法每個環節都與政府相關，歸咎駕駛不遵守交通規則，且公布姓名照片的民粹方式，是忽略政府失能，市府應提改善計畫。高市議員白喬茵也認為，公布照片無法阻止問題發生，負責任的地方政府早該在行人遭撞前就啟動標線和號誌的規畫設計。

「每個孩子的命都是命。」黃偉哲說，開車不減速、轉彎不看路，肇事者沒什麼好辯駁。公布姓名照片的想法是希望駕駛人心生警惕，將進一步研議「高風險駕駛」的定義和實施細節。