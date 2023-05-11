擺脫行人地獄／專家：道路、號誌設計應一併檢討

行人走在斑馬線上遭撞事故不斷，交通部長王國材要求全面推動行人專用時相、行人早開時相。學者提醒推動該措施要「因地制宜」，並精準拿捏號誌秒數；專家也認為，此為短期解方，全面檢視道路設計、交通號誌才是根本解決之道。

時代力量發言人余佳蒨則說，整個「道路交通標誌標線號誌設置規則」看不到「行穿線退縮」、「行人庇護島」的指引，中央應制定具強制力的明確規範；而寬鬆又缺乏汰除機制的駕照監理，助長惡質駕駛文化，交通部應推動實質的交通三Ｅ（教育、工程、執法）改革。

台大土木工程學系交通工程組教授許添本說，教育、執法要做，但交通環境本身是最好的教育場所，各縣市除盡速推動行人專用時相等政策，也要把工程環境做好，在整體人行環境包括行穿線、行人庇護島位置，甚至是行人號誌燈頭設置，都應多管齊下一併檢討，才能設法把人車衝突機率減到最低。

許添本也說，路段長的行人專用時相應有足夠秒數，以讓行人有適當時間過馬路；行人觀念也要扭轉，當「小綠人」倒數奔跑時，已在斑馬線上就應趕快通過，還沒上斑馬線就應等候下個綠燈，不要搶快。

台灣交通安全協會理事長陳宏益說，行人專用時相僅是短期應急作法，中期應逐步檢驗和完善道路設計和交通號誌，例如退縮行穿線等，並因應不同路口採取不同樣態，長期可實施感應式號誌，無人無車路口就沒綠燈，納車量足夠的路口才可放行左轉，讓科技輔助用路人，而非僅裁罰功能。

成大交通管理科學系教授胡大瀛說，他認同先在行人徒步量多的複雜路口設行人專用時相，如醫院、學校等周邊，但也須考慮避免影響車流造成塞車，應做好評估，另應有警示裝置，提醒行人在秒數倒數時不要進入穿越道。

胡大瀛也說，行人專用時相僅能治標，應加強教育，尤其考駕照時應強化行人關懷與禮讓行人觀念。