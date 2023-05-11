救「行人地獄」 交長急喊：人走車全停

台南一對母女日前走在斑馬線上被左轉轎車撞上，一死一重傷。「行人地獄」案件頻傳，交通部昨以「最速件」函文各縣市，即刻全面推動行人專用時相、行人早開時相。交通部長王國材說，該措施能完全隔開人車衝突，是極短期最有效方法，地方政府可依衝突程度，按優先順序執行，盼從車本交通轉為人本交通。

交通部解釋，行人專用時相是路口各方向行人綠燈同時開啟，各方向行車燈號則都紅燈，路口只准行人通行。行人早開時相則是「小綠人」先開跑，讓行人提早過馬路，比車用綠燈提早五至十秒。

王國材說，前天已轉知全台廿二縣市道安會報，並在昨天正式發函地方，立即全面推動行人專用時相、行人早開時相，此舉雖會犧牲車子綠燈時間，但當前要「從車本轉人本」，每個人都會成為行人，盼用路人多支持和包涵。

交通部道安會執秘黃運貴說，已有八成縣市在部分路口推動行人專用時相、行人早開時相，路段則鎖定車流量大、較危險路口，但每路段行人專用時相不同，有的是每日限定時程，有些是假日實施。因各地交通環境不同，待依其路口條件評估，設置有優先順序。另五月至七月，交通部將完成廿二縣市視導，實地勘查檢視人行環境改善狀況，並提出建議。

目前台北市在二二九處路口設置行人專用時相、三九三處行人早開時相。台北市交控中心主任王耀鐸說，行人專用時相會行人、行車時間各半，行人可走的時間變短、行車也較壅塞，因此需視交通狀況評估設置；行人早開時相對行車影響較小，駕駛也比較能注意到有行人在斑馬線上。

北市交通局長謝銘鴻說，號誌秒數是依行人平均每秒可移動距離換算設定最低秒速，但每個人行走速度不同，尤其行動不便者若無法在秒數內通過，車輛仍須停讓行人。

台南市交通局長王銘德說，全市四十二處路口已設行人專用時相，會依中央指示加速盤點，行人通行需求高的路口會在最短時間內優先設置，包括商圈、景點、學校會優先設置。

高雄市已在全市四十處路口設行人專用時相、三百處路口設行人早開時相，會持續檢討設置。交通局副局長劉建邦說，行人專用時相雖能保障行人通行安全，但設置需評估行人數量、車輛轉向量及車流量等，量不夠大，就會考驗行人及駕駛人等候耐心，目前僅在人潮及車流眾多的重要幹道實施，或在學校周邊尖峰時段啟動；行人早開時相則較能擴大通用。