試管嬰兒補助生出萬名寶寶 掌握好孕4階段催生龍寶寶

我國少子化問題嚴重，去年新生兒僅13.89萬人，相較前一年再少1.49萬人，再創歷史新低，而出生率持續下探，晚婚晚育成趨勢之一，然而生殖能力會隨年齡退化，衛福部國健署為減輕國人不孕症治療的經濟負擔，自2021年7月起擴大試管嬰兒補助對象至所有不孕夫妻，國健署長吳昭軍透露，目前已協助破萬名新生兒誕生。

吳昭軍表示，為讓無法自然懷孕的夫妻受孕，減輕經濟負擔，國健署自2021年7月起提供人工生殖補助，至今已生產超過1萬名新生兒，現在每個月持續有3千多對夫妻申請。參與人工生殖機構從起初92家，也即將成長到100家，提高民眾可近性，此外也補助孕婦產檢次數從10次提高到14次，超音波從1次提高至3次，且加入貧血篩檢、妊娠糖尿病篩檢，讓懷孕媽媽與胎兒獲得更完整照護。

台灣婦產科醫學會理事長陳思原表示，政府提供人工生殖補助後，門診明顯看到民眾更勇於接受治療，不少年輕30多歲的年輕媽媽也成功受孕，也因為解決經濟負擔，民眾不再像以往想要一次植入多個胚胎，現在大多選擇植入單一胚胎，也減少生雙胞胎機率，提高生產安全性，也較少卵巢過度刺激症發生，不過期許國健署能進一步評估，針對高齡婦女的補助次數可以再提高，現有補助次數不太夠用。

台灣生殖醫學會秘書長暨台大醫院婦產部主治醫師黃楚珺表示，除了政府補助孕前健康檢查，不論男女性也可以在醫囑建議下進行基因監測，而女性可進行卵巢功能檢測、男性可做精液檢查。部分縣市例如台北、新北、桃園、台中、嘉義等，市府有額外提供婚後孕前健康檢查補助，檢測自身是否有地中海型貧血、甲狀腺異常及糖尿病等，促進母嬰健康。

黃楚珺表示，人類有2萬多個基因，傳統檢測遺傳基因項目並不多，僅包括肌肉萎縮症、X染色體脆折症等，隨著醫學進步，現在已經測出300個基因，包括寶寶出生耳聾、聽力損傷或是龐貝氏症、半乳糖血症等，都可以在備孕前先檢測出，不必等到生下後才發現寶寶問題。若本身是隱性帶原者，亦可選擇人工生殖胚胎檢測，降低遺傳疾病發生。

而進入不孕症療程的民眾，黃楚珺表示，根據調查，有57%對於施打排卵針的過程有疑慮，有55%認為每天施打排卵針影響日常生活，45%認為自己曾注射失誤。由於許多女性害怕天天打排卵針，或影響到生活作息安排，近年也有新型長效排卵針，民眾可依據自身需求與醫師討論療程。

台灣婦產科醫學會理事暨馬偕醫院高危險妊娠科主任陳震宇提醒，產後照護一樣重要，產後6至8周左右，產婦子宮會進入恢復期，非常需要細心觀察與照顧。除了子宮需要長時間恢復，如果孕期曾經發生妊娠糖尿病或高血壓，血糖與心肺功能最好能有長期性追蹤，哺育母乳媽媽們，也常會有乳腺炎或傷口感染等困擾。而產後憂鬱症也經常困擾媽媽們，心理上非常需要強力支持。

台灣生殖醫學會與台灣婦產科醫學會趁著明年龍年即將到來，攜手呼籲民眾重視「婚後孕前檢查、受孕期間、孕期產檢、產後照護」四大階段，台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，少子化是國安問題，相較歐洲、澳洲、日本等國家皆有開放網站供醫療機構登錄接受人工生殖民眾的資訊，包括接受哪些產前檢測、是否增加懷孕機率、施作費用等，建議我國比照完善登錄系統，避免發生選擇性揭露問題。