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華航787機隊規模增至24架 2028年前交機完畢

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
華航再增8架波音廣體機訂單，787機隊規模增至24架，預計2028交機完畢。圖／中華航空提供
華航再增8架波音廣體機訂單，787機隊規模增至24架，預計2028交機完畢。圖／中華航空提供

華航空表示，今天董事會中通過以自購方式，將8架波音787-9客機選購權轉為確認訂單，主打旗艦級新世代產品，2028年交機完畢，規畫派飛區域、紐澳及長程航線，因應後疫情時代客運市場，整體787機隊也將達24架規模。

華航指出，2022年8月決議訂購16架波音 787-9 客機，搭配奇異GEnx發動機，預計2025年開始交付，擔綱中運量廣體新世代客機主力，現再確認加上8架，整體787機隊將達24架規模，預計2028年交機完畢，並可視需求評估，轉換為大運量的787-10機型。

華航表示，將陸續引進 777-300ER、A350-900、A321neo 及 787 等全新機隊，健全整體營運航網，彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線，強化市場競爭力；同時積極進行航機汰舊換新計畫，提升營運效益。

華航指出，華航 787-9 客機將配置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共 3 個艙等，先進的客艙產品規劃，搭配 787 客艙更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，將帶給旅客煥然一新的優質客艙體驗。787-9 機型亦具有優異的載貨能力，多達 36 個貨櫃的腹艙空間，助益華航貨運動能。

華航表示，787-9客機可較前代機型減少約20%燃油消耗與碳排放，機場噪音足跡也減少達六成。

華航 波音

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