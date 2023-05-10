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本周全台雨勢明顯日出爐 「這天」降雨趨緩

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局最新預報指出，周六鋒面接近，下半天降雨增強，周日受鋒面影響，各地雨勢明顯，下周二降雨趨緩。本報資料照片
中央氣象局最新預報指出，周六鋒面接近，下半天降雨增強，周日受鋒面影響，各地雨勢明顯，下周二降雨趨緩。本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，明、後天氣穩定，不過周六鋒面接近，下半天降雨增強，周日受鋒面影響，各地雨勢明顯，下周二降雨趨緩。

中央氣象局預報員廖經翔表示，明後天天氣大致穩定，各地多雲到晴，僅東半部地區、午後各地山區有零星短暫陣雨，周五北部地區亦有零星短暫陣雨。不過周六又會有鋒面接近，下半天降雨增強，中部以北、東半部有雨，周日整天各地雨勢最明顯，下周一鋒面南移，降雨範圍以南部、東半部為主，周二降雨才會逐步趨緩。

他說，下周一鋒面南移，降雨區域以南部、東半部為主，中部以北則有零星陣雨；下周二東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。17日至19日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後亦有局部短暫陣雨。

溫度方面，到周五前，北部白天高溫27度至28度、中南部約30度；周六因降雨，各地高溫下降2、3度；下周二雨勢趨緩，溫度也回升至30度左右。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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