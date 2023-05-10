華航8架波音787-9型客機轉為確認訂單 預計2026起交機

中華航空今天（10日）召開董事會，會中通過以自購方式，將8架波音787-9客機選購權轉為確認訂單，預計2026年起交機，規劃派飛區域、紐澳及長程航線，因應後疫情時代日益暢旺的客運市場。

華航表示，2022年8月決議訂購16架波音787-9客機，搭配奇異GEnx發動機，預計2025年開始交付，擔綱中運量廣體新世代客機主力，現再確認加上8架，整體787機隊將達24架規模，預計2028年交機完畢，並可視需求評估，轉換為大運量的787-10機型。

華航陸續引進777-300ER、A350-900、A321neo及787等全新機隊，健全整體營運航網，靈活調度新世代機隊，彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線，強化市場競爭力；同時積極進行航機汰舊換新計畫，提升營運效益，精進旅客服務。

華航指出，波音787-9客機為旗艦級新世代產品，不論在航機設計、營運效益及產品普及率都具有優勢。華航787-9客機將配置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共3個艙等，先進的客艙產品規劃，搭配787客艙更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，將帶給旅客煥然一新的優質客艙體驗。787-9機型亦具有優異的載貨能力，多達36個貨櫃的腹艙空間，助益華航貨運動能。

787-9客機機身結構使用新世代之複合材料與金屬合金，節油效益表現卓越，可較前一代機型減少約20%燃油消耗與碳排放，機場噪音足跡也減少達60%，實踐環境友善；未來新機飛渡返台，華航亦將比照A350、A321neo新機引進時，添加永續航空燃油，持續力行節能減碳，促進邁向2050淨零碳的目標。