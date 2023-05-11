玩轉輕奢‧質享生活 Panasonic打造年輕世代美好生活提案

現今的年輕世代重視感覺，在乎生活品質更講究居家風格，因此在家電選擇上除了追求外觀設計、也偏好品質與智能兼具的商品。Panasonic為滿足消費者需求，以「玩轉輕奢‧質享生活」為主軸，推出各式具時尚、輕奢風格的春季新品，期望為年輕世代的生活帶來更多便利、舒適和時尚的美好生活提案。

Panasonic推出兼具時尚、輕奢風格的家電新品，特邀品牌代言人柯佳嬿出席春季新品體驗會。(圖左為台灣松下銷售公司總經理 張天來) 圖／Panasonic提供

打造身心放鬆的輕奢生活空間從客廳開始。Panasonic全新OLED電視採用獨特Master OLED Ultimate面板與MLA微透鏡陣列技術讓峰值亮度提升約50%，搭載全新遊戲音效模式，讓玩家享受沉浸式的音效體驗。而首次推出的Mini LED更針對每個分割的背光區塊進行信號分析和亮度調整，能夠更細緻地分析圖像資訊，提供更高對比與高亮度的頂級畫質。此外，全新Google TV系列可透過語音直覺控制，打造專屬的個人化娛樂，讓電視成為居家智慧娛樂中心。

對於年輕世代而言，家電不僅僅是一個物品，更是一種生活態度。為了滿足年輕族群對品質和設計的追求，同時提供實用的功能和便利性，Panasonic專為年輕品味族推出時尚優質家電，其中Panasonic電冰箱承襲日本頂級工藝造型設計，全平面無邊框設計玻璃鏡面外觀，展現輕奢時尚品味。Slim美型、大容量、易拿取及上冷藏下冷凍的內裝設計，使用上更直觀便利，同時搭載獨家-3度C微凍結及nanoe X健康科技，魚、肉、料理食材不用冷凍就可保持新鮮7天，無須解凍就可以省時輕鬆料理；搭配Panasonic全新蒸烘烤微波爐與萬用調理機，美味輕鬆上桌，在家吃更好！

Panasonic嵌入式自動洗碗機，高溫熱流洗淨加上獨立熱循環烘乾，一鍵操作洗‧烘完成。 圖／Panasonic提供

忙碌工作之餘，要如何輕鬆保持居家清潔？Panasonic嵌入式自動洗碗機，容量大升級、一次洗淨15人份碗盤餐具，擁有玻璃面板設計，採用高溫熱流完美洗淨碗盤上頑強油漬，同時高效除菌，洗淨後透過高溫獨立熱循環烘乾，免開門碗盤不回潮；全新的太空艙科技，透過去殘水系統與間歇性送風，避免機內產生黴菌且減少異味，長效淨存更安心，是輕奢廚房新必備單品。而Panasonic全新日本製無線吸塵器，1.5kg輕巧設計搭配符合人體工學零負擔握把及360°全方位靈活轉向，滑行順吸、輕鬆打掃不受限，解決居家清潔盲點；獨家不卡毛雙錐吸頭設計，搭配高密度刷毛，讓毛髮順利吸入、不易纏在吸頭滾筒上，讓家事清潔簡單更有效率。

全新Panasonic電鬍刀搭載溫感離子感應頭，護膚、刮鬍二合一，型塑精緻男性魅力。 圖／Panasonic提供

型男護膚新公式！懂生活又注重外表的型男有福了，全新Panasonic電鬍刀兼具護膚、刮鬍二合一功能，搭載溫感離子感應頭，可徹底去除臉部毛孔污垢、皮脂及老舊角質，還可將保養品深入滲透肌膚角質層，隨時保濕透亮，形塑精緻男性魅力，打造時尚不費力。此外，廣獲時下年輕女生喜愛的nanocare吹風機琉光粉新色夢幻登場，以獨家高滲透奈米水離子保濕科技及4種美髮潤肌模式，搭配美髮造型吹嘴及台灣限定烘罩，讓女性隨時展現光澤動人的秀髮，魅力無限。

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