台南母女遭撞交部推行人專用時相 專家提短中長期策略

台南一對母女8日過馬路遭左轉轎車撞上，其中3歲女童當場輾斃、38歲李姓媽媽重傷送醫，交通部長王國材今表示，已要求全面推動行人專用時相、行人早開時相。台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，行人早開時相可解決短期問題，但長期來講還是要全面檢視道路設計、行穿線退縮、交通號誌等問題。

陳宏益指出，該路口過去就頻繁發生事故，行穿線往外擴的方式不僅無助於減少道安，反恐增加更多交通事故，行穿線退縮、交通號誌改善、道路設計完善才是根本解決之道。由於道路設計不良，行人及駕駛人其實都是受害者，這也是全台道路交通存在的用路風險。

對於王國材要求全台22縣市即刻推動行人專用時相、行人早開時相，陳宏益表示，短時間內這確實是個可行的方法，但並不是最佳的解方，畢竟不是任何路口車流量或是行人穿越的使用頻率都這麼高，統一執行恐在交通尖峰時刻造成車輛壅塞問題，甚至會出現四個路口全部紅燈停等行人號誌，卻無行人使用。

陳宏益指出，交通部的行人時相方式說得模稜兩可，若繼續採用時差方式，不僅在尖峰時刻造成車輛壅塞，長者、孕婦、小孩行走時間不同，行人號誌時間依據又該如何？參考日本交通模式，除了採用時差外，還有按壓式及感應式，到底要用哪種方式，取決於該道路型態，而不是一昧使用某種方式來管制；另現行推動科技執法，但科技不該著重於懲處用路人，而是要擔任輔助的角色。

陳說，現行交通號誌很多都是綠燈除直行也可左轉，原本車輛左轉時應緩慢行駛、注意行人，但駕駛人為不干擾對象直行車輛，反而會加速左轉，導致注意行人的反應時間縮短。

陳宏益認為，針對行人道路交通安全問題，台灣短期採用行人專用時相、行人早開時相；中期逐步檢驗台灣道路，哪裡行人時相使用率低，可採用按壓式、哪個四方路口可以仿效西門町方式，行人時相早行，車輛全面停等紅燈；長期來看，採用感應式號誌，無車無人路口就沒綠燈，納車量足夠的路口可開放左轉通行，納車量不足的路口則不開放，讓科技來「輔助」用路人，而非僅有裁罰功能。