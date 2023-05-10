今年全國首例本土日本腦炎在高雄路竹 住家旁稻田、豬舍高風險場域
高雄市出現今年全台首例本土日本腦炎病例，個案是住路竹區一名50多歲男性，住家附近有水田、豬圈、雞舍等，這名患者出現典型的急性腦炎症狀，目前收治在高雄市某醫學中心。
高雄市衛生局簡任技正何惠彬表示，近5年來高雄每年有零星的日本腦炎案例，去年全國13例，高雄有1例，每年流行期是5至10月，高雄今天出現今年第一例，也是全國第一例。
據了解，該名男性患者是獨居，5月1日起陸續出現頭痛、發燒、意識不清等症狀，經醫療院所採檢通報，5月10日確診日本腦炎，目前個案住院治療中。日本腦炎孳生源是水稻田，患者住家附近有許多正值灌溉期的稻田，附近還有雞舍、鴿舍、豬舍等，屬於高風險場域。
衛生局人員疫調發現，該名患者主要活動範圍以住家周遭為主，居住地周圍2公里內有9處豬舍，防疫人員在個案居住地周邊進行水稻田病媒調查，並在豬舍懸掛捕蚊燈等防治措施，同時加強附近民眾教育宣導及適齡兒童疫苗催種。
「打疫苗還是最有效方式！」衛生局提醒家長，幼兒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲尚未完成疫苗接種的幼兒家長，應盡速安排家中幼兒接種。在豬舍等高風險場域工作者，也可掛醫院旅遊醫學門診，自費接種疫苗。
衛生局指出，每年5月至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要中間宿主暨增幅宿主。日本腦炎患者通常經過5至15天潛伏期後出現臨床症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，造成的神經性後遺症包括語言障礙、脾氣暴躁、性格異常等。
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