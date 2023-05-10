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今年全國首例本土日本腦炎在高雄路竹 住家旁稻田、豬舍高風險場域

聯合報／ 記者王勇超王慧瑛／高雄即時報導
衛生局提醒家長，幼兒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲尚未完成疫苗接種的幼兒家長，應盡速安排家中幼兒接種。圖／高雄市衛生局提供
衛生局提醒家長，幼兒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲尚未完成疫苗接種的幼兒家長，應盡速安排家中幼兒接種。圖／高雄市衛生局提供

高雄市出現今年全台首例本土日本腦炎病例，個案是住路竹區一名50多歲男性，住家附近有水田、圈、雞舍等，這名患者出現典型的急性腦炎症狀，目前收治在高雄市某醫學中心。

高雄市衛生局簡任技正何惠彬表示，近5年來高雄每年有零星的日本腦炎案例，去年全國13例，高雄有1例，每年流行期是5至10月，高雄今天出現今年第一例，也是全國第一例。

據了解，該名男性患者是獨居，5月1日起陸續出現頭痛、發燒、意識不清等症狀，經醫療院所採檢通報，5月10日確診日本腦炎，目前個案住院治療中。日本腦炎孳生源是水稻田，患者住家附近有許多正值灌溉期的稻田，附近還有雞舍、鴿舍、豬舍等，屬於高風險場域。

衛生局人員疫調發現，該名患者主要活動範圍以住家周遭為主，居住地周圍2公里內有9處豬舍，防疫人員在個案居住地周邊進行水稻田病媒調查，並在豬舍懸掛捕蚊燈等防治措施，同時加強附近民眾教育宣導及適齡兒童疫苗催種。

「打疫苗還是最有效方式！」衛生局提醒家長，幼兒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲尚未完成疫苗接種的幼兒家長，應盡速安排家中幼兒接種。在豬舍等高風險場域工作者，也可掛醫院旅遊醫學門診，自費接種疫苗。

衛生局指出，每年5月至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要中間宿主暨增幅宿主。日本腦炎患者通常經過5至15天潛伏期後出現臨床症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，造成的神經性後遺症包括語言障礙、脾氣暴躁、性格異常等。

高雄市衛生局防疫人員在個案居住地周邊豬舍懸掛捕蚊燈等防治措施。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局防疫人員在個案居住地周邊豬舍懸掛捕蚊燈等防治措施。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局針對豬舍掛設高效能捕蚊燈，進行病媒蚊監測。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局針對豬舍掛設高效能捕蚊燈，進行病媒蚊監測。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局防疫人員在個案居住地周邊豬舍懸掛捕蚊燈等防治措施。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局防疫人員在個案居住地周邊豬舍懸掛捕蚊燈等防治措施。圖／高雄市衛生局提供

日本腦炎 衛生局

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