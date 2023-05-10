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首例日本腦炎現蹤！高雄5旬男意識不清送醫 住家附近養雞、豬

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。圖／本報資料照片
日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。圖／本報資料照片

國內出現首例日本腦炎確定病例，為高雄市路竹區50多歲男性。疾管署署長羅一鈞表示，個案住家附近有雞舍、鴿舍、舍及水田等高風險場所，預防最有效的方法為接種日本腦炎疫苗。

今年首例日本腦炎個案為高雄市路竹區50多歲男性，5月1日出現頭痛、食慾不振情形，5月3日因出現全身顫抖及無法移動等症狀送醫治療，5月4日因持續發燒、譫妄及意識不清等症狀轉院治療並收治住院，經醫院通報及採檢後確診，目前持續住院治療中。

個案平日活動地點以住家周圍為主，住家附近有雞舍、鴿舍、豬舍及水田等高風險場所，研判在住家附近感染的可能性較高。目前已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，並請醫療院所加強通報。

根據疾管署統計，2019至2022年全國累計病例數分別為21、21、28及19例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險。

國內正值日本腦炎流行高峰，每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

疾管署指出，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。因此應避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

日本腦炎 病媒蚊

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