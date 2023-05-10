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腎上腺高血壓病友福音 台大一站式治療中心揭牌

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院今年領先全球成立原發性高醛固酮症中心在主任吳允升(中)領導下，提供一站式的正確診斷和治療流程，實現高效率的高血壓完治策略。圖／台大醫院提供
台大醫院今年領先全球成立原發性高醛固酮症中心在主任吳允升(中)領導下，提供一站式的正確診斷和治療流程，實現高效率的高血壓完治策略。圖／台大醫院提供

俗稱「腎上腺高血壓」的「原發性高醛固酮症」罕見且症狀複雜，家庭醫學醫學會期刊指出占所有高血壓病人的5至13%，是最常見的次發性高血壓。症狀除高血壓、低血鉀、肌無力、多尿，也常有中風、心衰竭，腎上腺荷爾蒙異常則會導致恐慌、心悸、失眠、急性癱瘓。台大醫院今年領先全球成立原發性高醛固酮症中心(PAC)，整合內科、影像醫學科、核子醫學科，身心科、泌尿科，提供一站式的正確診斷和治療流程，實現高效率的高血壓完治策略。

台大醫院表示，PAC團隊自2006年開始致力於研究高醛固酮症領域，近20年努力取得卓越成果，包括制定台灣原發性高醛固酮症的診斷治療標準，另對睡眠呼吸中止症候群、亞急性庫欣氏症進行深入研究，也針對新發生心房顫動、患有高血壓的高醛固酮症患者，進行篩選研究，以判定是否罹患原發性高醛固酮症。

上述研究成果已被納入世界和台灣的治療準則，成為臨床醫師診療的重要參考依據、建立台灣腎上腺靜脈取樣標準方案、推動低鉀血症基因和腎上腺病理診斷。台大醫院引進基因診斷和智慧醫療來預測腎上腺切除的成功率，手術成功率領先全球，迄今已有約3000位病患接受治療，並在近年發表了超過150篇論文。

台大醫院腎臟科主治醫師、PAC主任吳允升表示，跨科部團隊取得亮眼成績，是因為大家不斷努力精進、克服困境、勇於嘗試、接受挑戰，才能在世界舞台受肯定。未來將持續秉持初衷，推動個人化精準醫療，並持續更新診斷治療準則，早期發現高醛固酮患者，把握治療時機，並預防心血管疾病的併發症。

台大醫院 高血壓 醫學

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