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全台速推行人專用時相 王國材：盼從車本轉為人本交通

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影

台灣行人地獄聲名狼藉，事故頻傳，交通部部長王國材今表示要求各縣市即刻先調整「行人專用時相」，當行人穿越馬路時，雙向車輛都停止運行，先針對行人較多的路口執行。王國材強調，確保行人通過路口安全，除短期推動行人穿越道退縮3至5公尺，極短期最有效方法就是行人專用時相及行人早開時相，完全隔開人車衝突，縣市府可依衝突程度，按優先順序執行，盼從車本交通轉為人本交通。

王國材表示，4月10日給地方很多指引，包括人行道退縮、增設庇護島等，但發現改善時間沒能那麼快，且加上現在連續發生事故。

他說，先大規模推動行人專用時相，馬上調號誌可立即處理，至於有多少地方尚待統計；針對路口可排優先順序，若有潛在衝突危險，立即執行；有些地方、郊區，可能連行人也很少，也不一定做。

王國材說，有些路段已執行，如高雄市，以及台北市建國花市附近。執行時也不見得要對向，也不用花時間另劃設標線。至於秒數配置，他則說就按行人綠燈的通行秒數。

王國材也強調，此舉會犧牲車子綠燈時間，但現在要「從車本轉人本」，每個開車、騎車族自己及家人都會是行人，大家都會需要過馬路，請外界多支持，尤其短期這樣調整，開車要多等候，但為了能確保行人安全，要多包涵。

他說，開車應當慢、看、停，但很多人駕駛行為難改，在路口就是養成很快轉彎的習慣，因此長期教育很重要，短期執法也是教育。

王國材

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