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長榮航勤工會拒基層員工加入 桃市府出手聲請解散

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
長榮航勤企業工會成立超過6年，但基層員工想入會卻不得其門而入，桃園市產業總工會和長榮航空工會今天到桃園市政府前陳情，要求勞動局立即開罰。記者朱冠諭／攝影
長榮航勤企業工會成立超過6年，但基層員工想入會卻不得其門而入，桃園市產業總工會和長榮航空工會今天到桃園市政府前陳情，要求勞動局立即開罰。記者朱冠諭／攝影

長榮航勤企業工會成立超過6年，但300多位基層員工想入會卻不得其門而入，桃園市產業總工會和長榮航空工會今天到桃園市政府前陳情，要求勞動局立即開罰。勞動局表示，已依工會法第37條第2項規定，向法院聲請解散長勤工會。

桃產總表示，長榮航勤今年元旦期間爆發集體請假事件後，300位基層員工發起聯署，要求被主管霸占的長榮航勤企業工會應開放讓基層員工加入，桃園市長張善政亦承諾會積極協調，結果基層員工1月18日遞交279份申請書後，長榮航勤企業工會竟一再變更入會程序跟違反工會章程，阻擋基層員工加入。

桃產總表示，市府3月3日曾公開表示，如果長榮航勤企業工會繼續違反章程、違反工會法第七條，限期不改善，將祭出聲請解散工會，然而目前仍有100多人不能依法加入，如果這就是桃園市政府聲稱的「積極協調」和「強硬作為」，基層員工實在看不到成效，只能再度來到桃園市政府陳情。

勞動局勞資關係科長張哲航表示，長榮航勤員工279人，自今年1月起即多次向勞動局反映長勤工會要求須提供在職證明才能入會，且不同意員工以識別證等其他文件代替；勞動局多次積極與長勤工會連繫、列席理事會輔導、召開協調會及發行政指導函，並限期要求工會應儘速依工會章程所定程序審查員工入會資格，但仍有158名員工無法入會。

張哲航表示，勞動局已在今年3月8日依工會法第43條第1項後段規定，停止長勤工會召開會員大會及選舉會員代表，也依工會法第37條第2項規定，向法院聲請解散長勤工會。

長榮航勤

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