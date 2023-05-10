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東北風+境外汙染物影響 中部以南空氣品質亮橘燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北風挾帶微量境外汙染物移入，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積。圖／截自環保署空品監測網
東北風挾帶微量境外汙染物移入，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積。圖／截自環保署空品監測網

受到東北季風影響，東北風挾帶微量境外汙染物移入，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。環保署提醒，沿海零星地區短時間空氣品質可能達到橘色提醒等級。

根據環保署監測資料及氣象局今早10時氣象資料顯示，今天環境風場為東北風，可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級，沿海零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

環保署表示，11日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，水平擴散條件轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

12日環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，水平擴散條件轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

環保署 宜蘭 東北風

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