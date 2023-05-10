東北風+境外汙染物影響 中部以南空氣品質亮橘燈

旅宿業者望穿秋水，陸客仍來不了台灣！國民黨立委洪孟楷10日至立法院質詢陸客來台的進度，暑假旅遊旺季是否有機會讓陸客來台？交通部部長王國材回應說，中國官方至今沒有開放陸客到台旅遊，但會持續與中國民間旅行社保持聯絡，但拍板開放的進度，會仍尊重陸委會的溝通成果。

2023-05-10 12:06