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東北風+境外汙染物影響 中部以南空氣品質亮橘燈
受到東北季風影響，東北風挾帶微量境外汙染物移入，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。環保署提醒，沿海零星地區短時間空氣品質可能達到橘色提醒等級。
根據環保署監測資料及氣象局今早10時氣象資料顯示，今天環境風場為東北風，可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級，沿海零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
環保署表示，11日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，水平擴散條件轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
12日環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，水平擴散條件轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
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