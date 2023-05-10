嘉義長庚醫院達文西手術破千例 健保今年新增17項補助

台灣手術技術逐步精進，共引進63台達文西手術設備，可減少傷口大小、降低疼痛感及感染風險，也能縮短住院天數；嘉義長庚紀念醫院5年前購置第4代達文西機械手臂設備，至今已累積超過1千例手術成果，副院長黃文詩、婦產科醫師陳文欣今分享經驗，並贈花給康復患者。

副院長黃文詩說，今年3月1日起，健保新增17項達文西手術，包括一般外科、大腸直腸外科及胸腔外科，健保給付手術費用，減輕就醫負擔3.5至16萬元，只需自費手術耗材費用；他力推雙孔洞達文西手術，傷口尺寸較小，手術後加速康復，也減少患者自付耗材費用。

婦產科醫師陳文欣說，肌瘤切除手術相當不易，要完整取出肌瘤，並精緻縫合子宮傷口，避免日後變形或破裂；曾有病患子宮外有8.7公分肌瘤，透過達文西手術，將肌瘤切成條狀逐一取出，只會有4、5個0.5至1公分的傷口，術後復原速度快。

達文西中心主任、一般外科副主任陳君漢說，達文西手術也可應用在手臂肝臟切除及甲狀腺手術。肝臟切除已有成功案例，可變手術邊以超音波觀看；也可使甲狀腺亢進患者在術後不留疤，只有4至5個小血點，術後幾天就難以肉眼看出疤痕，一改以往脖子上難以避免被看見的4至5公分疤痕。

林姓病患說，她因低位直腸癌接受達文西手術治療，原本聽到「惡性腫瘤」很害怕，但朋友都跟她說現代醫學很發達、不用害怕，原以為要住院好幾周，沒想到達文西手術後4天就能出院，還不用吃止痛藥，目前回診檢查恢復狀況都很好。