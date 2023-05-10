快訊

中捷重大意外！施工鐵架倒塌貫穿車廂 至少8人受傷送醫

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

沒那麼簡單！美國心臟協會解析燕麥營養真相：當早餐吃需注意一事

嘉義長庚醫院達文西手術破千例 健保今年新增17項補助

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長庚紀念醫院5年前引進達文西手臂微創手術系統，至今已累積破千案例。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院5年前引進達文西手臂微創手術系統，至今已累積破千案例。記者黃于凡／攝影

台灣手術技術逐步精進，共引進63台達文西手術設備，可減少傷口大小、降低疼痛感及感染風險，也能縮短住院天數；嘉義長庚紀念醫院5年前購置第4代達文西機械手臂設備，至今已累積超過1千例手術成果，副院長黃文詩、婦產科醫師陳文欣今分享經驗，並贈花給康復患者。

副院長黃文詩說，今年3月1日起，健保新增17項達文西手術，包括一般外科、大腸直腸外科及胸腔外科，健保給付手術費用，減輕就醫負擔3.5至16萬元，只需自費手術耗材費用；他力推雙孔洞達文西手術，傷口尺寸較小，手術後加速康復，也減少患者自付耗材費用。

婦產科醫師陳文欣說，肌瘤切除手術相當不易，要完整取出肌瘤，並精緻縫合子宮傷口，避免日後變形或破裂；曾有病患子宮外有8.7公分肌瘤，透過達文西手術，將肌瘤切成條狀逐一取出，只會有4、5個0.5至1公分的傷口，術後復原速度快。

達文西中心主任、一般外科副主任陳君漢說，達文西手術也可應用在手臂肝臟切除及甲狀腺手術。肝臟切除已有成功案例，可變手術邊以超音波觀看；也可使甲狀腺亢進患者在術後不留疤，只有4至5個小血點，術後幾天就難以肉眼看出疤痕，一改以往脖子上難以避免被看見的4至5公分疤痕。

林姓病患說，她因低位直腸癌接受達文西手術治療，原本聽到「惡性腫瘤」很害怕，但朋友都跟她說現代醫學很發達、不用害怕，原以為要住院好幾周，沒想到達文西手術後4天就能出院，還不用吃止痛藥，目前回診檢查恢復狀況都很好。

黃姓病患說，檢查發現子宮長出8公分肌瘤，洽詢台中、台南等5間醫院，醫師建議要用剖腹手術或子宮切除手術，但是考量未來生育，最後選擇在長庚醫院接受達文西微創手術，術後恢復狀況很滿意，不只把肌瘤清除還沒有難看的疤痕。

嘉義長庚紀念醫院引進達文西手臂微創手術系統，黃姓病患（左）在婦產科醫師陳文欣（右）治療下恢復良好。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院引進達文西手臂微創手術系統，黃姓病患（左）在婦產科醫師陳文欣（右）治療下恢復良好。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院5年前引進達文西手臂微創手術系統，至今已累積破千案例。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院5年前引進達文西手臂微創手術系統，至今已累積破千案例。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院引進達文西手臂微創手術系統，林姓病患（左）在副院長黃文詩（右）治療下恢復良好。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院引進達文西手臂微創手術系統，林姓病患（左）在副院長黃文詩（右）治療下恢復良好。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院5年前引進達文西手臂微創手術系統，至今已累積破千案例。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院5年前引進達文西手臂微創手術系統，至今已累積破千案例。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院5年前引進達文西手臂微創手術系統，至今已累積破千案例。記者黃于凡／攝影
嘉義長庚紀念醫院5年前引進達文西手臂微創手術系統，至今已累積破千案例。記者黃于凡／攝影

微創手術 達文西 子宮

延伸閱讀

高齡攝護腺肥大治療新選擇 微創術式降低風險、復原加快

獨／男星心律不整手術遭喊「心跳停了」靠電擊救回一命

勇敢切乳抗癌 嘉基醫美術後柔軟如常重建自信

台大雲林分院引進機器手臂 累計病例全亞洲最高受邀美國發表成果

相關新聞

中國官方仍未開放！陸客來台望穿秋水 交部：無具體時程

旅宿業者望穿秋水，陸客仍來不了台灣！國民黨立委洪孟楷10日至立法院質詢陸客來台的進度，暑假旅遊旺季是否有機會讓陸客來台？交通部部長王國材回應說，中國官方至今沒有開放陸客到台旅遊，但會持續與中國民間旅行社保持聯絡，但拍板開放的進度，會仍尊重陸委會的溝通成果。

台南母女遭撞一死一傷 交長愧疚抱歉：全台立即推行人專用時相

台南一對母女8日過馬路遭左轉轎車撞上，其中3歲女童當場輾斃，38歲李姓媽媽重傷送醫。交通部長王國材表示，對此深感愧疚抱歉...

吳德榮：今明氣溫升中南部逾30度 周末第二波梅雨來

今天陽光普照，氣溫升高，但早晚微涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今、明兩天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，...

福壽山「天池靈氣茶葉蛋」重出江湖！15元凍漲網友讚：一定去吃

睽違近2個月，福壽山農場極富盛名的「天池靈氣茶葉蛋」回來了！日前受全台缺蛋荒影響，達觀亭茶葉蛋3月10日停售，令許多山友...

長榮航勤工會拒基層員工加入 桃市府出手聲請解散

長榮航勤企業工會成立超過6年，但300多位基層員工想入會卻不得其門而入，桃園市產業總工會和長榮航空工會今天到桃園市政府前...

東北風+境外汙染物影響 中部以南空氣品質亮橘燈

受到東北季風影響，東北風挾帶微量境外汙染物移入，中部以南位於下風處，汙染物稍易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度稍易上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦