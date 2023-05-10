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靠送獎品、纏功找出肝癌患者 存活率高於國際預期登上知名期刊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期。記者陳雅玲／攝影
肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期。記者陳雅玲／攝影

肝癌雲林縣癌症死亡原因第一位，尤以沿海鄉鎮為高風險地區，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，提供肝炎盛行偏鄉整合性肝病照護，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，77名肝癌追蹤患者，逾8成是在接受健檢時早期發現，後續極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期，研究成果刊登在今年國際知名期刊「Viruses」。

統計指出，國人C型肝炎盛行率約4.2%，雲林縣高達7.8%，雲林縣衛生局副局長張翌君表示，早期醫療資源不足導致肝炎篩檢數不多，另後續治療費用、藥物、交通問題都導致發現慢、治療晚，所以肝癌是雲林縣癌症死亡原因中的第一位。

雲林長庚醫院胃腸肝膽科醫師卓韋儒研究2017至2022年在雲林長庚追蹤治療的77例肝癌病患，有61位（82%）在早期就被診斷出來，其中53位是在院方舉辦的社區健檢活動診斷出來，這77位病患的早期存活率大約為>5年，中期存活率大約為3.3年，存活期均比歐洲肝臟學會的肝癌臨床指引所訂出的標準更好，研究成果刊登在今年3月國際知名期刊「Viruses」上。

肝癌病患林媽勳、林懷玉今天現身感謝雲林長庚醫院治療團隊，林媽勳說，過去朋友聚會若談到健康檢查，朋友都說如果去檢查出問題，還沒病死就活活嚇死，多數沒有意願接受檢查，當時他無法反駁，但後來他參加社區健檢，檢查出肝腫瘤，幸虧發現得早，加上院方積極鼓勵治療，如今他才能站出來現身說法。

雲林長庚醫院黃東榮院長表示，如果能及早診斷肝炎並提供治療和定期追蹤，不僅可以減少罹患肝癌風險，就算不幸得到肝癌，也能因為及早發現而大大提升存活率，雲林長庚與台塑企業及嘉義長庚合作，建立鄉民體檢、2018年起在鄰近五鄉鎮包含大城鄉、崙背鄉、褒忠鄉、東勢鄉、四湖鄉，每年提供30場包括肝病篩檢、衛教解說及義診等健康促進活動。

卓韋儒說，偏鄉民眾受檢意願不高，為鼓勵民眾出門檢查，院方在社區篩檢活動送給受檢民眾洗衣精、洗碗精等宣導品，若檢出有問題的民眾，院方也會透過持續電訪、家庭訪視，甚至是提供接送服務，緊緊「纏」住病人，減少病人因地處偏遠醫療資源不足及就醫不便而錯過黃金治療期，讓肝炎、肝癌盛行地區的病友得到高品質的照顧。

肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期，今天患者現身說法。記者陳雅玲／攝影
肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期，今天患者現身說法。記者陳雅玲／攝影
肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期。圖／雲林長庚醫院提供
肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期。圖／雲林長庚醫院提供
肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期。圖／雲林長庚醫院提供
肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期。圖／雲林長庚醫院提供
肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期。圖／雲林長庚醫院提供
肝癌是雲林縣癌症死亡原因第一位，雲林長庚醫院和台塑企業、嘉義長庚醫院長期合作，靠著「送獎品」、「纏功」，催出民眾參加社區健檢，找出早期罹病患者，後續追蹤治療極早期、早期或中期的存活率皆高於國際預期。圖／雲林長庚醫院提供

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