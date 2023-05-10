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助人助己！小英友會發起全台捐血 阿中現身力挺

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

捐血不僅能夠救人一命，更能促進新陳代謝，還有免費的血液檢查，是助人助己的行為！」小英之友會榮譽董事長陳時中10日於記者會如此表示，盼民眾都能加入捐血救人的行列。

小英之友會全國總會召開「總統就職七週年聯合捐血公益活動」記者會，除了現任會長嚴志發之外，包括陳時中、民進黨英系立委羅致政、江永昌與各縣市小英之友會代表，都到場支持高喊，「小英之友會，熱血挺台灣」。血液基金會執行長魏昇堂也在現場頒發感謝旌旗給嚴志發。

小英之友會指出，血液佔民眾身體的體重約8%，代表著一位體重落於60到65公斤的民眾體內就有五公斤的血量，捐一袋血為250cc，只要20分之一的貢獻，就能夠救人一命。

顏志發表示，小英之友會持續發起捐血活動，至今已經是七週年，這次將在全國各縣市都發起捐血活動。他強調，小英之友會除了捐血活動之外，過去也有反毒、寒冬送暖等公益活動，未來會繼續做出社會貢獻。

前衛福部長、也是小英之友會榮譽總會長的陳時中表示，捐血一袋不僅能救人一命，還能促進血液循環與新陳代謝，同時血液基金會也會對捐血民眾的血液樣本進行檢查，有助於民眾及早發現疾病，是助人助己的行為。

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捐血 陳時中 公益活動

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