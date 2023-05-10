擺脫行人地獄 嘉市10大路口加強取締

台南市母女被撞，女童不幸離世，引發各界議論。嘉義市警方為擺脫「行人地獄」惡名，配合警政署勤務外，針對市區10大路口列為執法重點。並加強對於「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等4大違規加強取締。

市警局表示，執行時段先以易肇事時段優先編排，除警方線上稽查搭配蒐證錄影外，另輔以科技執法設備執行，提升車輛駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以期提高用路安全。另結合科技執法、清道專案、精準執法等各項勤務作為，改善駕駛用路習慣、從「停、讓」行人開始。

市警局執法重點10大路口為，文化路與世賢路口、世賢路與高鐵大道路口、民生北路與民族路口、垂楊路與新民路口、中山路與民生北路口、忠孝路與保健街口、吳鳳南路與興業東路口、忠孝路與義教街口丶忠孝路與新生路口丶忠孝路與嘉北街口。

配合警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，市警局交通隊統計首周5月1日至7日，「路口不停讓行人」違規計告發749件，違規態樣以人行道違規停車539件居多，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開134件次之，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行65件再次之。

路口科技執法設備蒐證違規告發114件，其中以違規轉彎56件最多，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行30件再次之。

清道專案執行成效，計告發違規停車31件、違規路障勸導即時改善39件。

另針對前10大易肇事路口實施「精準執法」，計告發闖紅燈29件，手持方式使用行動電話8件。