影／台南女童被撞死 桃園135斑馬線退縮行人專用燈做了

台南母女過斑馬線被撞，3歲女童慘死，媽媽重傷急救，引發全國揪心議論，交通部長王國材公開要求各縣市先調整「行人專用時相」，行人穿越馬路時雙向車輛停止運行，保護行人安全。桃園市政府交通局、市警局已率先配合推動「桃園市友善人本135計畫」，全市要做100個行穿線路口退縮、50個路口綠燈早開及擴大設置行人專用燈號，加速改善交通、禮讓行人、降低車禍事故。

台南3歲女童與母親過斑馬線被撞死，凸顯台灣行人地獄惡名，引起社會震驚，王國材對此感到非常愧疚，桃園市府交通局長張新福對此也實在令人痛心，桃園市府交通局率先在道路交通安全督導會報（道安會報）決定對行人安全「做一些事」，交通局提出友善人本135計畫、市警局執法，獲桃園市長張善政認同指示「趕快試辦」，保障市民財產安全。

桃園市交通局加緊執行友善人本135計畫，大力執行路口行穿線（斑馬線）退縮，已完成桃園區同安街496巷口、大業路與坤成街口、大業路一段424巷口及中壢區領航南路與青心路口、高鐵南路口、民權路口、文德路口斑馬線退縮；行人綠燈早開5 秒，也完成桃園區民族路與南海街口、三民路與文化街口、正光路與文中路口工程，率先做為路口禮讓行人試金石。

張新福說，在道安會報通過行動下，桃園友善人本135計畫更加刻不容緩，「行穿線退縮」遠離路口一定要做，目的是讓轉彎車輛不會被A柱擋到，全市今年將完成100個路口行穿線退縮，標線型（綠鋪）人行道工程今年將完成30條人行道。

「行人綠燈早開5 秒」，讓行人先走5 秒鐘，車輛再通行或轉彎，不同於一般綠燈是行人、車輛同時走，容易車輛撞到行人，行人綠燈早開可將行人、車輛錯開，今年將完成50個路口，如果效果良好，再推進各區大路口設置。

交通部要求推動行人專用燈號，就是「全紅燈號」車輛暫停，路口四面八方都是紅燈，行人優先專用通行，市府也在桃園區中正路與復興路口實施。張新福說，未來配合行人綠燈燈早開下，將擴大選擇違規事故多及車流、行人量大路口實施。

桃園市警局交通大執法一周來，針對路口不禮讓行人專案，包括路口不停讓行人，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開，人行道違規停車與違規臨時停車，取締道路障礙4項違規加強取締達8993件全國第一，其中路口不讓行人違規905件更開罰205元，顯示杜絕車不讓行人「行人地獄」不容輕忽。