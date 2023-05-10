交通部長要推「行人專用時相」 北市已設置622處

台南市8日發生母女車禍案，其中3歲女童送醫不治，引發全國譁然。交通部長王國材今透露，4月10日已發函各縣市要求調整「行人專用時相」。北市交控制中心說，目前北市共有2500多處行人號誌，其中在人車交織路口安裝229處行人專用時相號誌、393處行人早開時相，確保行人安全。

王國材說，上月10日已發函各縣市政府，提供各縣市行人安全標準，本月也開始對各縣市進行行人安全環境視導，目前桃園、台南已完成。交通部也要求縣市政府全面推動行人專用或早開時相，行人號誌綠燈過馬路時，車輛號誌是紅燈。

北市交控中心主任王耀鐸受訪時表示，台北市截至4月底，共有2500多處小綠人號誌，其中行人專用時相號誌有229處，行人早開時相有393處。

王耀鐸說，一般路口是行人與行車綠燈會一起綠燈，而行人專用時相號誌是分開亮行，但會壓縮到行車時間，原本可以同時起步，現在則是行人、行車時間各半，缺點是行人可以走的時間變短、行車比較壅塞，所以要看交通狀況評估設置。

而行人早開時相部分，王耀鐸指出，就是行人穿越道號誌會先亮5至10秒鐘，等到行人穿越至馬路中間，才開啟行車綠燈，這種對行車影響較小，也比較能注意到有行人正在斑馬線上，減少人車交織的狀況。

至於2種都沒有的普通行人號誌，他說是在巷弄、只有雙線道的地方，行車、行人不多，比較沒有交織情形，所以沒有需求，要行人量、右轉車輛多的才有可能會設置行人專用時相或行人早開時相。