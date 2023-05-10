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七股文蛤大量暴斃今勘災 研判疑極端氣候久旱「鹹死」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南七股文蛤大量暴斃，立委郭國文要求中央啟動天然災害現金救助減少養殖戶損失。記者謝進盛／攝影
台南七股文蛤大量暴斃，立委郭國文要求中央啟動天然災害現金救助減少養殖戶損失。記者謝進盛／攝影

台南七股地區近10天來養殖戶發現文蛤大量死亡，更有人5公頃10多萬斤全泡湯，估計逾百戶受重創。產官學界今勘災，初步研判疑極端氣候久旱不雨，池水鹹度飆高釀災，地方將爭取天然災害現金救助。

「攏害了了！」在七股竹橋地區養殖文蛤約5公頃的黃銘智，10天前發現文蛤大量暴斃，一周來10萬台斤文蛤全部死光光，附近多戶文蛤養殖戶也發現類似情形，損失慘重。

市議員蔡蘇秋金、立委郭國文服務處上周接到多名養殖戶陳情，今上午在七股黑琵生態展示館開會及會勘，農委會漁業署組長陳建佑、水產試驗所研究員朱永桐、台南市政府農業局漁業科長賴青建等人與會。

「600多天沒下大雨，池水太鹹了，文蛤也受不了！」養殖文蛤近40年的王朧銳苦嘆，他的家族養殖約30公頃，每公頃原約可收成2萬台斤，估計60萬台斤，迄今已死亡15萬台斤，還有許多死文蛤還待清理，損失難以估算。

曾被副總統賴清德任台南市長頒發為文蛤達人的王朧銳說，文蛤養殖環境，海水鹹度2-3度最適合，太多或太少就可能死亡，久旱嚴重不雨，近日池水估計鹹度都超過5度，文蛤是「鹹死」的，遇到多會養文蛤的也沒辦法。

水產試驗所研究員朱永桐也說，近來文蛤大量死亡，的確可能是肇因長期極端氣候造成海水鹹度過高，西南沿海縣市都有類似情形，久旱不雨，更是雪上加霜，呼籲養殖戶水車應加速開啟希望降低損失。

郭國文說，七股文蛤品質冠全台，南市文蛤養殖面積達3000多公頃，全台第二，這次災情相當嚴重，他要求農委會速啟動後續天然災害現金救助作業。

郭國文、蔡蘇秋金、農委會漁業署組長陳建佑等人會後也前往多處文蛤池會勘，看到眼前滿堆「文蛤山」，與會者神情都相當凝重，附近檢測池水鹹度為4度2，業者說，前兩天難得降雨稍減，但鹹度仍過高，不利養殖。陳建佑說，會立即啟動後續救助作業。

台南七股文蛤大量暴斃，養殖戶撈出的死文蛤堆積如小山丘。記者謝進盛／攝影
台南七股文蛤大量暴斃，養殖戶撈出的死文蛤堆積如小山丘。記者謝進盛／攝影
七股文蛤養殖戶王朧銳望著撈起的暴斃文蛤難過說不出話來。記者謝進盛／攝影
七股文蛤養殖戶王朧銳望著撈起的暴斃文蛤難過說不出話來。記者謝進盛／攝影
七股文蛤大量暴斃今勘災， 研判疑極端氣候久旱「鹹死」。記者謝進盛／攝影
七股文蛤大量暴斃今勘災， 研判疑極端氣候久旱「鹹死」。記者謝進盛／攝影
台南七股文蛤大量暴斃，養殖戶撈出的死文蛤堆積如小山丘。記者謝進盛／攝影
台南七股文蛤大量暴斃，養殖戶撈出的死文蛤堆積如小山丘。記者謝進盛／攝影

文蛤 郭國文

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