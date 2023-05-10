好市多A肝莓果風暴 消保處要求5月11日前提賠償方案

好市多莓果驗出A肝病毒，行政院消保處今天表示，因好市多總公司在高雄，已聯絡高雄消保官會同食藥署等相關單位與好市多會面，希望在5月11日前提出賠償方案。

好市多莓果風暴，衛生福利部今天召開記者會說明處理情形與後續作為。衛福部次長王必勝表示，莓果相關事件牽涉食藥署、疾管署與消保處，儘管目前觀察到與食用冷凍莓果的關聯性低、風險低，但仍會積極追蹤處理。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，已在行政院消費者保護會網頁建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」，提供「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒案最新資訊，消費者可要求退貨、醫療賠償及委由消保團體提團體訴訟。

王德明指出，事件發生後，立即發文全國消保官，若接獲申訴要加速處理，協助消費者求償，目前接獲32件申訴案，另外透過各地方政府消費者保護官管道，要求業者依法賠償相關醫療及疫苗費用。

由於好市多總公司在高雄，王德明說，已聯絡高雄消保官，會同食藥署等相關單位，與好市多會面處理求償，包括簡短報告回收情形、收回條件及後續賠償等，希望等5月11日前作出賠償方案，呼籲好市多儘快提出，以避免後續糾紛。

在團體訴訟部分，王德明強調，已與台灣消保協會及消費者文教基金會這兩大消費者保護團體聯繫，不排除替消費者打團體訴訟，同時函請衛生福利部研議團體訴訟經費補助事宜。

此外，食藥署主動與優良消保團體溝通，若有團體訴訟需求，食品安全保護基金可予以補助。

王德明重申，日後消費者如無法獲得妥適處理，政府將儘速請優良消費者保護團體提起團體訴訟，如欲提起團體訴訟的消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。

好市多日前進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，引發各界關注。