交通部長要推「行人專用時相」台南已有42處再加速盤點

台南8日發生一起母女過馬路遭撞車禍，造成3歲女童送醫不治，媽媽則重傷還在加護病房觀察，引發各界議論。交通部長王國材上午表達感到愧疚，已要求各縣市先調整「行人專用時相」，當行人穿越馬路時，雙向車輛都停止運行，以達保護行人安全。

台南市交通局長王銘德表示，目前已於42處路口設置行人專用時相，在學校周邊百貨商圈等，行人需求高的地點，有的是有時效性如上放學時間啟動1小時等，行人專用時相是從車停綠燈時間撥給行人通行，原本就有持續盤點，依中央指示會再加速盤點，在行人通行需求的路口，並針對鄰近學校、景點、商圈等周邊在最短時間內優先設置。

交通部昨到台南市進行行人安全環境視導，交通局提出近年來已爭取中央補助與自籌經費投入道路與人行空間改善，內政部營建署前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)」啟動至今已核定補助本府辦理145案道路改善計畫，總經費約30.36億元。