同事沒戴口罩好不習慣？心理醫師解釋這獨特的人臉識別現象

面對突然不用戴口罩的某些同事，你是否覺得特別陌生？心理醫師解釋了這獨特的現象。

隨著疫情的緩解和逐漸回歸的正常生活，不僅衛福部因應病情而成立的中央流行疫情指揮中心已正式解散，如今口罩規定也完全放寬、民眾可自行決定是否要戴口罩生活——歷經3年多來的惶恐和不安，能夠正常出國的企盼鼓舞著人心，而終於能呼吸新鮮空氣的日子，著實也令人感動。

雖然習慣使然，目前大部分人們在出門時，依然會選擇配戴口罩，但也有愈來愈多的人開始選擇不配戴，這也慢慢產生一些人際和社交上的有趣現象。

像是，疫情開始後到職的同事，近期可能是你多年來第一次，真正看見其他同事的「真面目」；而原本戴口罩久了、突然看見同事拿下口罩的樣子，你可能還有點不習慣，甚至一時之間還搞不清楚對方是誰？

心理醫師艾拉海曼（Ira Hyman）博士就分享，這可是疫情結束後，一個很特別的人臉識別現象。

口罩建構了人們對某些面孔的想像

圖／在疫情最嚴重的時期，口罩可是每個人上班的基本配備。Unsplash

他分享，銀行的搶匪要帶面具是有原因的，因為這讓人很難認出一個人究竟是誰。在過去幾年來，口罩成了人們的必備工具，一開始戴口罩的朋友、同事你可能認不出來，但現在當他們拿下口罩，你可能也一時之間認不出他們。

很多人都有過戴口罩難以認人或認錯人的問題，也許你有認識很久的朋友，過去你總是能一眼就認出對方，但當口罩戴上以後，就像參加了化裝舞會，或許會對某人感到很面熟，但卻無法明確指出對方到底是誰。

艾拉海曼說，「身為一名大學教授，我深深經歷過這一點，當我們在教室見面時，大家都戴著口罩，而我也漸漸學會用口罩外的特徵來辨認學生，像是他們的眼睛、頭髮和額頭，我終於能認得他們。」

「然而，後來有學生跟我在視訊軟體上開視訊會議時，我透過螢幕看到他們的整張臉，我非常震驚，因為我無法認出到底是誰。不知道為什麼，看到整張臉的當下是充滿破壞性的，畢竟那張臉不是我想像的那樣，雖然我並沒有真的期待看起來應該是如何。」

戴口罩和拿下口罩是同樣充滿破壞性衝擊的

圖／許多在疫情時期到職的同事，很可能沒看過同事的「真面目」。pexels

他發現，戴口罩和不戴口罩的問題，其實是雙向的，在一項研究調查中，科學家探究了蒙面和未蒙面的識別能力。

結果研究發現，如果你首先看到有人帶著口罩，那麼之後如果你偶然看到他們的整張臉，那你要實際上認出對方的機率，比戴著口罩難上許多；這也同時適用在另一個相反的條件上，如果你首先看到對方沒戴口罩的樣子，下回當對方戴上口罩時，比起沒戴，你可能更難認出對方是誰。

研究還證實，口罩不僅讓新面孔的識別受到干擾，就連熟悉面孔的辨認也會受到影響，換句話說，如果突然有帶著口罩的朋友靠近你，你可能一開始還認不出來。

口罩讓人們的人臉辨識能力降低了15％

圖／口罩其實影響了人們在大腦判斷時的辨識能力。hrmasia

認知神經科學家埃雷茲弗洛伊德（Erez Freud）就曾說，在全球所有人幾乎都戴口罩的時候，就是一場最大的面部感知實驗。

他發表了一項研究，發現一個人的鼻子和嘴巴如果被口罩遮住，那麼人們在人臉辨識的能力上會降低達15％。

研究團隊讓500人參加了面部記憶測試的考驗，這是過往在確定面部感知能力的常用方法——參與者先觀看了一組陌生的面孔，之後他們必須要在具有各種挑戰性的視覺條件下，從其他組面孔中辨認出最先看到的面孔。

結果發現，在13％的參與者當中，戴口罩產生了認知上的障礙，這種情況通常被稱為「臉盲症」。

人們往往透過面部表情獲悉對方的情緒反應

圖／人們大腦在對方戴著口罩的同時，有時會用其它的因素來判斷對方是誰。Unsplash

他表示，人們認得別人臉部的能力，不僅僅是相互識別的功能，也是社交互動的關鍵。

「我們需要理解的一件事情是，面部辨識可能是人們擁有最重要的視覺能力，臉部訊息不僅可以協助辨識彼此，還能確定對方的性別、情緒、意圖和反應，這都是社交認知上一個很重要的關鍵。」

戴口罩往往會帶給人們一些尷尬的時刻，像是搞不清楚為什麼有個陌生人要跟自己打招呼，或是剛剛到底是哪位同事來和自己講話？對某些人來說，戴口罩還削弱了社交能力。

研究發現，當人們在看另一個人的臉時，大腦會以閃電般的計算速度來辨識各個特徵，譬如說鼻子很挺、眼睛很大、嘴巴很翹等，同時也辨認究竟在看的人是誰。

（本文出自2023.05.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）