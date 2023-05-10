再生醫療雙法草案協商爭議 陳椒華：勿讓國人成白老鼠

「再生醫療法」及「再生醫療試劑條例」共稱再生醫療雙法，目前相關草案正在立法院進行立法程序，但其中草案法條第3條、第9條、第16條仍有爭議，今天下午將進行第三次政黨協商。時代力量立委陳椒華今舉行「再生醫療法草案爭點記者會」指出，黨團協商前應先釐清再生醫療技術爭議，包括開放異種異體細胞及未成年人捐贈細胞的倫理問題，勿讓罹病國人成為白老鼠。

「動物細胞打入人體真的安全嗎？」「難道不會影響自體的基因嗎？」陳椒華說，針對再生醫療法草案第三條開放異種細胞部分，目前實證研究不足，不宜貿然開放，然礙於立法院政治現實，恐遭執政黨執意開放的人數碾壓，若民進黨堅持要開放異種及異體細胞的話，陳椒華主張應納入須符合92年衛生署公告之「體細胞治療人體試驗申請與操作規範」及相關安全規範。

另再生醫療法草案第十六條，院版要開放無行為能力人或受監護宣告之人（未成年人）經親人書面同意可提供細胞。陳椒華說，未來恐將有更多如同電影「姊姊的守護者」裡的妹妹，為生病的長者或兄姐而出生的小孩，提供所需的各種細胞，這是危害及剝奪其兒童人權及兒童醫療自主權。時代力量黨團會提出修正動議，反對胎兒及無行為能力者可提供細胞，拒絕立法出賣未成年人的權利。

至於，許多醫美診所刊登細胞治療回春等違規廣告，但衛福部卻不作為，實在令人失望。陳椒華說，將提出附帶決議，請衛福部針對不實廣告加強查緝、裁罰、送檢調偵辦及公布，遏止違法。

醫療改革基金會執行長林雅惠說，這次「再生醫療法」第9條第二款、第三款的條文，因過於寬鬆犧牲了病安、倫理，因第二款規定，醫療機構治療非緊急需求病人時，只需要提供初步的人體實驗實驗療效，即可執行相關技術治療；第三款為只要提供國內外相關研究文獻就可執行。

林雅惠說，此條文爭點是治療此類病人，並非針對緊急、特殊患者，如果患者沒有緊急治療需求，如此條文是空白授權，大開方便之門，其實是架空人體試驗程序，讓病人或病人家屬容易被誘導，而接受科學證據薄弱或療效不明的昂貴治療。

林雅惠指出，如立委陳椒華所說，在第一次黨團協商時，衛福部有提出修正條文，因政院版條文範圍過大、過於普遍，門開的較大等疑慮，且不應以風險較低為由，跳過整體的人體試驗，如果已有科學證據及療效證明的治療，應走正常審查程序，避免造成管理漏洞，這修正條文獲各界支持，但卻在執政黨立委施壓下，必須改回有爭議、較寬鬆的政院版條文。

對此，衛福部醫事司回覆，再生醫療主要亂象是違規廣告，但林雅惠說，再生醫療、細胞治療的亂象真的只有廣告嗎？但真正的是亂象重生，還包括地下化、詐騙等情形。醫改會列舉五大亂象，包括療效不明、漫天喊價，如也診所招募會員，但不說清楚相關的療程、療效；對於再生醫療，誇大功效；名不符實，用了高價換來的可能只是生理食鹽水，甚至實際執行情形與登錄情形不同，或用基金會收取費用，規避醫療院所相關責任等。

林雅惠說，醫改會日前邀集藥界、法界、消費者、病友團體等代表，希望政府懸崖勒馬，並公佈一千筆連署，共同支持衛福部第9條修正條文。今天下午將舉行第三次政黨協商，呼籲執政黨不要一意孤行，謹慎立法，才能創造病人及產業雙贏。