科技廠男熬夜加班胸口奇癢出小水泡 竟是帶狀疱疹

新竹一名30多歲張姓男子最近轉換跑道至科技廠工作，因時常熬夜加班、深感壓力，一日突然左胸感到奇癢無比，隨後冒出多叢紅色小水泡，趕緊至新竹台大分院新竹醫院家庭醫學部門診就診，醫師診斷為帶狀疱疹，經抗病毒藥物及止痛藥治療後，症狀及傷口逐漸恢復。

新竹台大分院家庭醫學部醫師周孜容說明，通常年紀越大，越容易發生帶狀疱疹，且約有三分之一的人，至少曾罹患過一次，此外，當處於壓力、免疫力低下、或患有糖尿病等慢性疾病患者，更易好發。另外，帶狀疱疹是由小時候感染過的水痘病毒，潛伏在神經節中，在免疫低下時再活化發作所產生；一般民眾常誤以為手部的汗疱疹也是帶狀疱疹，但並非如此，俗稱的汗疱疹是濕疹的一種，跟病毒並無關係。

帶狀疱疹發作時通常會先出現皮膚疼痛、刺癢、痠麻等前驅症狀，約2到3天後會長出紅疹、水泡，往往於皮膚局部位置，不會全身性生長，並可能出現疲倦、頭痛等徵兆。

周孜容說，倘若出疹的位置出現於額頭、眼皮、鼻子、耳朵、或生殖器周圍，可能會出現視神經炎、顏面神經失調或聽力受損等併發症，故提醒民眾應盡速就醫。皮膚紅疹在進展成水泡後，切勿自行戳破，避免傷口感染，並建議傷口處可透過紗布覆蓋，助於減少傳染的情形。

周表示，病灶在結痂前皆有傳染力，應避免他人直接接觸病灶，在紅疹結痂癒合後，約有5~10%的病人會有帶狀疱疹後神經痛的後遺症，留下長期疼痛、麻木或刺痛感，大大影響病人生活品質，這時建議盡速就醫，並使用神經痛治療之藥物改善症狀，也可適量補充維生素B群，加速神經修復。

周孜容建議，預防勝於治療，建議曾罹患帶狀疱疹者，可於發病一年且無相關症狀後，接種帶狀疱疹疫苗，另維持健康飲食及良好生活作息，也是預防帶狀疱疹發生的不二良方。