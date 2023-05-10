不想浪費？爸吃掉一歲半女兒吃剩麵包「四肢長疹奇癢」醫：這叫試蠱

腸病毒傳染力不容忽視，尤其在學童之間傳播！台灣有名父親，見1歲半女兒吃剩麵包，不想浪費，便吃下餘下的麵包，其後突然四肢長出疹子，又痛又癢，令他十分難受，後來診斷出是感染了腸病毒。當地醫生勸市民不要隨便吃別人吃過的食物，以防感染病毒。

台灣醫師林智葳在社交平台發文，指最近有多宗有關感染腸病毒個案，其中一宗是爸爸吃了1歲半女兒吃剩的麵包，其後四肢長滿腸病毒的痛癢疹子，亦有4歲哥哥因不滿2歲弟弟偷喝他的水壺，報復地喝弟弟的水壺，不出數日便跟着一起發燒。

林醫生說，不要隨便吃別人吃過的東西，這不是叫人浪費，而是在各種病毒大流行的時期，這樣做叫「試蠱」。台灣疾管署監測資料顯示，2023年4月16日至4月22日，一周間因腸病毒急診就診人次有7,851人次，較前一周上升43.5%，且高於近6年同期，顯示傳播風險不斷增加。

疾管署提醒大家提高警覺，家中嬰幼兒、托管或教育機構人員或其他兒童較常出入的公共場所，要注意個人衛生及勤洗手，環境保持通風及定期清潔消毒，才能降低腸病毒傳播風險，確保嬰幼兒健康。

延伸閱讀：

離譜！護士只顧傾電話 仲因1事關掉病人監察器 累85歲翁失救亡

請病假25年！女教師申退休揭教席被取消 怒告學校索$102萬薪金

文章授權轉載自《香港01》