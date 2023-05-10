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不想浪費？爸吃掉一歲半女兒吃剩麵包「四肢長疹奇癢」醫：這叫試蠱

香港01／ 撰文：喬納森
醫生說，在各種病毒大流行的時期，在不要隨便吃別人吃過的東西，這樣做叫「試蠱」。圖為母女共食示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
醫生說，在各種病毒大流行的時期，在不要隨便吃別人吃過的東西，這樣做叫「試蠱」。圖為母女共食示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

腸病毒傳染力不容忽視，尤其在學童之間傳播！台灣有名父親，見1歲半女兒吃剩麵包，不想浪費，便吃下餘下的麵包，其後突然四肢長出疹子，又痛又癢，令他十分難受，後來診斷出是感染了腸病毒。當地醫生勸市民不要隨便吃別人吃過的食物，以防感染病毒。

台灣醫師林智葳在社交平台發文，指最近有多宗有關感染腸病毒個案，其中一宗是爸爸吃了1歲半女兒吃剩的麵包，其後四肢長滿腸病毒的痛癢疹子，亦有4歲哥哥因不滿2歲弟弟偷喝他的水壺，報復地喝弟弟的水壺，不出數日便跟着一起發燒。

林醫生說，不要隨便吃別人吃過的東西，這不是叫人浪費，而是在各種病毒大流行的時期，這樣做叫「試蠱」。台灣疾管署監測資料顯示，2023年4月16日至4月22日，一周間因腸病毒急診就診人次有7,851人次，較前一周上升43.5%，且高於近6年同期，顯示傳播風險不斷增加。

疾管署提醒大家提高警覺，家中嬰幼兒、托管或教育機構人員或其他兒童較常出入的公共場所，要注意個人衛生及勤洗手，環境保持通風及定期清潔消毒，才能降低腸病毒傳播風險，確保嬰幼兒健康。

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文章授權轉載自《香港01》

腸病毒

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