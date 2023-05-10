賽鴿是否合法？地方政府霧煞煞 陳吉仲這樣回應

繼是否允許夜市撈金魚後，這次農委會修動保法問題不少，立委表示，全台賽鴿行之有年，甚至地方政府也有地方的比賽活動，但若賽鴿被界定為賭博活動，到底要不要糾舉禁止？會引起很大的糾紛。農委會主委陳吉仲表示，動保法修正會再找各界討論溝通，預告期間，相關修正文字會再界定。

立法院經濟委員會邀請陳吉仲就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日行政院農業委員會預告動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告，並備質詢。

立委林岱樺表示，「賽鴿是否合法？」嘉義縣政府也舉辦相關活動，台灣與國際上都有這樣的國際賽事，動保法修法通過後可不可以執行？她只是要提醒，這次修正動保法，實際上理想與民情有落差，若這法通過後，修法不應只是呼應動保團體，而沒有配套。

根據農委會動保法修正預告的內容， 對動物不得有以直接、間接賭博或其他不當目的，而有虐待動物之情事，進行動物交換或贈與；也就是不可以用動物直接賭博、間接賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳或其他不正當目的。

林岱樺說，這次修法不得用動物賭博，引起地方政府緊張，賽鴿到底要不要抓？以賭博為目的的競技行為，民間應該要向誰檢舉？各地方政府也會湧入這樣的質疑，她自己並沒有設定立場，只是要提醒，動保法修正過後會造成更大的社會混亂，因為理想與民情不同，到時候是否也會有另類的快閃活動，這些賽鴿飛過總統府，讓幾百隻賽鴿的糞便灑滿總統府。