夜市到底可不可以撈金魚？陳吉仲：修法以哺乳類優先 其他暫不限

夜市到底可不可以撈金魚？農委會主委陳吉仲表示，動保法修法是以哺乳類優先推動，其他動物暫時不限制，有不同意見，會與相關團體溝通。

立法院經濟委員會邀請陳吉仲就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日行政院農業委員會預告動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告，並備質詢。

陳吉仲因為膝蓋開刀，除了上部分廣播、網路節目、及部分陪同行程外，約一個月已無在台北有公開行程，今天經濟委員會召委呂玉玲考量其身體狀況，讓陳吉仲可以坐著備詢。

根據農委會5月1日公告修法的動物保護法第10條第3款，對動物不得有以直接、間接賭博或其他不當目的，而有虐待動物之情事，進行動物交換或贈與。要符合直接賭博、間接賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳或其他不正當目的，引發夜市可否撈金魚的爭議。

由於蝦不是定義中的脊椎動物，不在動保法內的動物定義，又變成「可以釣蝦、不可撈金魚」奇怪狀況，撈金魚事件公布後被輿論罵翻，又緊急改口說只針對兔子跟天竺鼠類。

陳吉仲表示，動保法5月1號預告修正，是經過多次跟所有的團體、縣市政府，還有相關的產業界溝通，只要有爭議的，我們就會持續的溝通，那沒有爭議、有共識的，像這次的寵物管理是有針對分級、而且針對寵物食品、買賣等，認為比較有共識的，會來優先推動。

陳吉仲說，至於外界關心的遊戲(撈金魚)、賭博、買賣等有限制，原則是針對哺乳類動物，其他的不在限制；動保法修改，當然是一步一步朝動物的福利目標前進，有共識的就優先推動；如果需要再跟動保團體溝通的話，那這一條就保留。