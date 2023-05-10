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台南母女遭撞一死一傷 交長愧疚抱歉：全台立即推行人專用時相
台南一對母女8日過馬路遭左轉轎車撞上，其中3歲女童當場輾斃，38歲李姓媽媽重傷送醫。交通部長王國材表示，對此深感愧疚抱歉，昨已轉知22縣市道安會報，立即全面推動行人專用時相、行人早開時相，當行人穿越馬路時，雙向車輛得停止運行。
王國材今天上午受訪表示，國家沒法保障行人穿越馬路的權益，對此事他個人感覺非常愧疚，對家屬的悲痛，更是深感抱歉，中央、地方會持續為行人交通安全環境全力推動。
他指出，4月10日已發涵全國22縣市有關行人安全標準作業，自5月開始，推動22縣市行人安全環境視導，包括台南、桃園都已視導，但過程中發覺當時提的作法，短時間無法做到。
王國材說，過去想法是行穿越要往外擴，轉彎正向看到行人，但是短期各縣市要做要時間。他強調，昨已經要求交通部轉知22縣市道安會報，馬上全面推動行人專用時相、行人早開時相。
他指出，這項作為代班更改號誌燈，當行人號誌綠燈過馬路時，車輛號誌都是紅燈，讓行人安全通過，不要搶左右轉路權撞到，若短期各縣市沒辦法做到，要求趕快行人專用時相、行人早開時相，避免人車衝突。
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