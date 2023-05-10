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福壽山「天池靈氣茶葉蛋」重出江湖！15元凍漲網友讚：一定去吃

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
福壽山農場極富盛名的「天池靈氣茶葉蛋」回來了！農場表示，達觀亭茶葉蛋恢復販售，每顆15元銅板價，不漲價，服務高山遊客。消息一出，網友紛紛按讚、留言，「全台最高（極）的茶葉蛋，怎麼可以不吃」。圖／翻攝自福壽山農場臉書官網
福壽山農場極富盛名的「天池靈氣茶葉蛋」回來了！農場表示，達觀亭茶葉蛋恢復販售，每顆15元銅板價，不漲價，服務高山遊客。消息一出，網友紛紛按讚、留言，「全台最高（極）的茶葉蛋，怎麼可以不吃」。圖／翻攝自福壽山農場臉書官網

睽違近2個月，福壽山農場極富盛名的「天池靈氣茶葉蛋」回來了！日前受全台缺蛋荒影響，達觀亭茶葉蛋3月10日停售，令許多山友扼腕，懷念好滋味。福壽山農場在官網公布好消息，達觀亭茶葉蛋恢復販售，每顆15元銅板價，不漲價，服務高山遊客。消息一出，網友紛紛按讚。

福壽山農場天池位於海拔2614公尺，達觀亭位在天池旁是極富盛名的景點，農場以山泉水烹煮，加上獨特秘方，茶葉蛋顆顆入味，山友在低溫高山，手掌心握著暖呼呼茶葉蛋，望著雲霧繚繞的天池品嚐，色香味俱全，別有一番風味。

福壽山農場本月2日恢復販售達觀亭茶葉蛋，前天在臉書官網公告「天池祖傳三代(現在第一代)，超好吃的茶葉蛋，恢復販售囉！重出江湖 不漲價~」網友紛紛按讚、「全台最高（極）的茶葉蛋，怎麼可以不吃」、「在天池旁吃的茶葉蛋，別有一番風味更具靈氣」、「親民價格，貼近我心。 好吃！」

農場表示，目前蛋源供應穩定，但蛋價飆漲回不去，農場決定自行吸收成本，茶葉蛋以每顆15元銅板價回饋給高山遊客，堅持不漲價，平日販售100顆、假日200顆，幾乎天天完售，相當搶手。

福壽山農場天池位於海拔2614公尺，達觀亭位在天池旁是極富盛名的景點。記者林佩均／攝影
福壽山農場天池位於海拔2614公尺，達觀亭位在天池旁是極富盛名的景點。記者林佩均／攝影
福壽山農場天池位於海拔2614公尺，達觀亭位在天池旁是極富盛名的景點。記者林佩均／攝影
福壽山農場天池位於海拔2614公尺，達觀亭位在天池旁是極富盛名的景點。記者林佩均／攝影
福壽山農場極富盛名的「天池靈氣茶葉蛋」回來了！農場表示，達觀亭茶葉蛋恢復販售，每顆15元銅板價，不漲價，服務高山遊客。消息一出，網友紛紛按讚、留言，「全台最高（極）的茶葉蛋，怎麼可以不吃」。圖／翻攝自福壽山農場臉書官網
福壽山農場極富盛名的「天池靈氣茶葉蛋」回來了！農場表示，達觀亭茶葉蛋恢復販售，每顆15元銅板價，不漲價，服務高山遊客。消息一出，網友紛紛按讚、留言，「全台最高（極）的茶葉蛋，怎麼可以不吃」。圖／翻攝自福壽山農場臉書官網
福壽山農場天池位於海拔2614公尺，達觀亭位在天池旁是極富盛名的景點。記者林佩均／攝影
福壽山農場天池位於海拔2614公尺，達觀亭位在天池旁是極富盛名的景點。記者林佩均／攝影

茶葉蛋 福壽山農場 漲價

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