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輕症免隔離的日常 台中醫：5月大嬰發燒揪出全家確診
新冠肺炎輕症免隔離實施近2個月，台中市診所醫師施勝桓觀察，近日新冠確診數有增加趨勢，多數為輕症，看似感冒，都是一家、一家確診，其中有一家六口因為5個月大嬰兒發燒快篩，才揪出全家都確診了，阿公和阿媽還因此開立公費的Paxlovid，其他成員症狀治療，提醒民眾要特別注意。
台中市衛生局說明，新冠肺炎已降為第4類，輕症無須通報，但根據疾管署傳染病通報系統資料顯示，台中市上周通報重症病患共86例，平均每日約12例，每日開立Paxlovid抗病毒藥物約150次到170人次。
施勝桓發現，近期平均門診有15到16人確診而就醫，由於青壯族多為輕症不明顯，通常是有家族成員確診經過快篩才發現確診，有一家6口陸續出現感冒症狀就診，最早是阿公看感冒，後來是因5個月大嬰兒發燒快篩確診，其他家族成員經快篩才知也確診了。
施勝桓指出，為保護醫護和其他病患，診所採分流看診，在門口貼上分流告示，確診者在門外打電話通知診所櫃台，掛完號後，再由醫師出來在戶外為快篩確診者看診。
衛生局呼籲，民眾如有慢性病或中重症風險因子，經快篩陽性，盡速就醫後由醫師評估開立公費口服抗病毒藥劑；另如出現急性或重症徵兆，請撥打119緊急送醫；如症狀輕微，也請於就醫後依醫師指示用藥，落實生病不上班、不上課，以維護自身及親友健康。
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