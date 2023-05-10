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吳聖宇：溫度回升 周五降雨略增周末鋒面報到

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，天氣轉晴逐漸變熱，周末再迎第二波梅雨。本報資料照片
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，天氣轉晴逐漸變熱，周末再迎第二波梅雨。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，東北季風到今天白天逐漸減弱中，加上空氣偏乾，各地都是多雲或晴，中南部山區午後因為熱力作用可能零星降雨，不過雨量都很少。

吳聖宇指出，今起天氣逐漸回溫，北部、東半部高溫24-26度，中部27-29度，南部30度以上。今晚到明天清晨低溫預估也不會像今天這麼低，中部、北部、東半部低溫大約19-21度，空曠地區可能降到18度上下，南部低溫22-24度，空曠地區有機會降到20度上下。

明天台灣附近風向轉偏東風，中層的水氣略增，各地雲量預期增加，西半部山區午後可能有熱力作用造成的雲層降雨，降雨仍然不多。北部、東半部白天高溫會再上升到26-28度，中部、南部高溫可以到30度以上。

吳聖宇指出，周五中層水氣又會再增多一些，各地雲層更多也更厚，台中以北到宜蘭一帶，出現短暫陣雨可能性較高，外出要帶雨具，彰化以南受影響較小，但多雲或陰，山區午後有局部熱力降雨機會。北部、東半部高溫維持在26-28度，中部、南部仍會有超過30度以上的高溫。

周六白天水氣略微減少，各地雲量仍多，山區午後仍會有些局部降雨出現。傍晚到入夜隨下一波鋒面接近，相關雲雨帶開始移入，中部、北部、東北部地區降雨又會逐漸增多，雨勢看來不大，但會陸續下雨。

吳聖宇說，周日鋒面通過，各地有短暫陣雨，不排除有局部雷雨或是較大雨勢發生，幸好鋒面過的很快，下周一就遠離台灣附近，天氣也隨之好轉，只剩下後續東北風迎風面地區有局部短暫陣雨。

周六白天各地高溫沒有明顯變化，還是較為偏暖、偏熱，但隨鋒面通過轉為東北風環境，周日各地高溫略為下降，並持續到下周一，降幅不大。北部、東半部高溫略降至22-24度，中部高溫26-28度，南部受影響最小，仍有28-30度高溫。

高溫 低溫 天氣動態

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