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3年首例家庭群聚 夫妻遊馬爾地夫染茲卡病毒

聯合報／ 記者楊雅棠／台北報導

三年來首起境外移入茲卡個案且造成家庭群聚。疾管署公布2例境外移入確定病例，為北部30多歲夫妻於4月19日至26日前往馬爾地夫旅遊，返台後相繼出現發燒、喉嚨痛、出疹、骨頭肌肉痠痛症狀，經檢驗確診為茲卡病毒感染症。研判可能是在馬爾地夫遭蚊蟲叮咬感染後，再經性行為造成家庭群聚。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部30多歲本國籍男性及女性為家人，前往馬爾地夫旅遊返台後，先生於4月27日起出現症狀就醫，經醫院通報檢驗確診為茲卡症；太太5月1日也出現症狀，檢驗為確定病例。目前2名個案均已出院，同行者均無症狀。

林詠青說，茲卡病毒在2016年曾出現全球大規模傳染，東南亞、南美洲則有持續流行疫情。茲卡的症狀和登革熱類似，但較為輕微，主要因蚊蟲叮咬感染，但也可能透過性行為、母嬰垂直感染或輸血感染，潛伏期約3至14天。地方衛生單位已針對個案活動地進行孳生源調查與清除，並給予個案衛教。

一般成人感染茲卡病毒後症狀雖輕微，但孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，因此提醒孕婦及計畫懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，男性性伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至性伴侶分娩。另應落實自主防蚊措施至少3周，暫緩捐血至少1個月。

我國自2016年迄今共確診28例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家。基於國內新增2例自馬爾地夫移入之茲卡病毒感染症病例，疾管署即日起提升該國旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert），目前我國列為第一級注意（Watch）之國家有88國，列為第二級警示（Alert）國家有1國。

馬爾地夫 茲卡病毒 性行為

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